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علوم الدار

وزير الداخلية البيلاروسي يطلع على أفضل ممارسات شرطة دبي

جانب من اللقاء (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:09

دبي (وام)

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اطلع معالي وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، والوفد المرافق له، أثناء زيارته الرسمية لأكاديمية شرطة دبي، على الخدمات الأمنية وأفضل المبادرات والممارسات الشرطية المُطبقة من القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، إلى جانب الاطلاع على التخصصات العلمية المُقدمة من أكاديمية شرطة دبي لطلبة الدراسات العليا والمُرشحين والمرشحات لتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن.
واستقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور مساعديه ومديري الإدارات العامة وكبار الضباط في شرطة دبي، معالي إيفان كوبراكوف، وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مد جسور التواصل والتعاون كافة مع جميع الجهات الشرطية داخل وخارج الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في العمل الشرطي والأمني.

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