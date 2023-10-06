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علوم الدار

شرطة أبوظبي تُكرِّم المبتعثين بـ«ملتقى رواد المستقبل»

خلال تكريم المبتعثين (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نخبة من منتسبيها الخريجين المبتعثين، والبالغ عددهم 191 من حملة الشهادات العليا الحاصلين على الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والشركاء الاستراتيجيين في «ملتقى رواد المستقبل» الذي نظمته إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، تزامناً مع يوم المعلم العالمي.
وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، اهتمام شرطة أبوظبي بابتعاث منتسبيها للدراسة في الجامعات العالمية المتخصصة، انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة، وتشجيع الكوادر ذات المهارات والمؤهلات العلمية بالتخصصات كافة، وحثهم على الاستمرار في مسيرة النجاح والتميز بما يحقق التطلعات.
وأشاد بجهود الخريجين لاستكمال دراستهم وعزمهم وإصرارهم على نيل الدرجات العلمية العليا في التخصصات الأكاديمية كافة، موضحاً أن شرطة أبوظبي تؤهل المنتسبين، وفق أحدث نظريات العلوم الأمنية، وضمن أعرق الجامعات والكليات المتخصصة.

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