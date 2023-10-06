بلدية أبوظبي: COP28 حدث عالمي يعزز الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع تخطيط المدن، محاضرة في «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي»، تحت عنوان «المهارات الخضراء للشباب- نحو عالم مستدام»، وذلك ضمن إطار التعاون وتبادل المعارف مع الشركاء الاستراتيجيين، ومواكبة لعام الاستدامة 2023.

وشرح المحاضر عدداً من المفاهيم مثل الفرق بين الطقس والمناخ، ومفهوم التغير المناخي، متناولاً أهمية مؤتمر الأطراف COP28 بصفته هيئة لصنع القرار والمسؤولة عن مراقبة ومراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى القيمة العليا التي تضيفها الإمارات إلى هذا المؤتمر من خلال استضافتها له وتنظيمها لأحداثه والنتائج الكبيرة المتوقعة من وراء هذا المؤتمر العالمي الكبير.

وتساءل: ماذا نريد أن نصبح؟، وماذا يجب أن يفعل الأفراد؟، وكيف نجد ثقافة استهلاكية متوازنة، تحقق متطلباتنا، وبالوقت ذاته تمنع هدر الطاقات والموارد، وكيف نتخلص من العادات الاستهلاكية التي تضر بقيم الاستدامة؟، وكيف يمكننا رفع الوعي الاستهلاكي، وإدخال مفهوم الاستدامة في جميع قراراتنا واختياراتنا اليومية؟.

وقدمت المحاضرة توجيهات حول الطريقة المثلى لاستهلاك الطاقة الكهربائية والمحافظة عليها من الهدر من خلال سلوكيات.