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علوم الدار

«مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» ينظم حلقة الاستدامة

«مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» ينظم حلقة الاستدامة
7 أكتوبر 2023 01:08

دبي (وام)

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نظم مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي، الحلقة النقاشية السادسة بعنوان، «مؤسسات التعليم العالي محفزات نحو الاستدامة»، وذلك بمقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي. تأتي الحلقة ضمن سلسلة الحلقات النقاشية الدورية المستمرة للقاءات «تمويل المستقبل المستدام»، بمشاركة واسعة من مؤسسات التعليم العالي وطلبة الجامعات من مختلف الدول العربية.  أقيمت الحلقة النقاشية بالتعاون مع معهد «بوستيريتي»، وبنك HSBC، ووزارة التربية والتعليم بمشاركة 14 جامعة من شبكة جامعات COP28 للمناخ. ناقشت الطاولة المستديرة كيف يمكن لمؤسسات التعليم العالي الإقليمية تفعيل مشاركة الشباب العربي نحو مستقبل إقليمي مرتكز على الاستدامة والعمل المؤثر في مجال التغير المناخي والاندماج الناجح في نمو الاقتصاد الأخضر.

الإمارات
الاستدامة
مركز الشباب العربي
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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