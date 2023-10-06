السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» الشريك البحثي للكونغرس العالمي للإعلام 2023

محمد العلي ومحمد جلال الريسي والحضور خلال فعاليات الحلقة النقاشية (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين»
«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حلقة نقاشية تحت عنوان «الكونغرس العالمي للإعلام.. دعم العمل الإعلامي المشترك في قضايا المناخ والاستدامة»، شارك فيها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وأدارها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز». 
وجرى خلال الحلقة الإعلان عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات شريكاً بحثياً للدورة المقبلة من الكونغرس العالمي للإعلام التي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وفي مستهل الحلقة النقاشية، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي بمحمد جلال الريسي، مشيداً بدعم وكالة أنباء الإمارات «وام» الدائم لـ«تريندز»، وحرصها المستمر على تسليط الضوء على جهود المركز البحثية البارزة وإنجازاته المتنوعة.
كما أعرب عن سعادته باختيار مركز تريندز للبحوث والاستشارات شريكاً بحثياً للكونغرس العالمي للإعلام في دورته المقبلة، مؤكداً أهمية هذا الحدث العالمي البارز في التأكيد على مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للإعلام المتطور.
وتحدث الريسي في بداية الحلقة النقاشية عن الكونغرس العالمي للإعلام، ودعم القيادة الرشيدة لتنظيم هذا الحدث العالمي البارز، الذي يشكل منصة عالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام في العالم.
وقال، إن تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام يأتي بمنزلة رسالة تؤكد حرص الإمارات على المساهمة في مستقبل قطاع الإعلام العالمي، حيث بات الإعلام اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وعن ارتباط الكونغرس العالمي للإعلام بقضايا المناخ، خاصة أنه يعقد قبل أيام قليلة من مؤتمر الأطراف «COP28»، قال: إنه يتناول محاور رئيسة تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وستتم، بالشراكة مع «تريندز» مناقشة محور الإعلام البيئي والاستدامة في اليوم الأول، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.
وعن دور الإعلام الوطني في تعزيز السمعة المتميزة لدولة الإمارات، قال الريسي إن الإمارات أرض الفرص، ووجهة عالمية للتسامح والتعايش، ونحن حريصون على أن يعزز إعلامنا الوطني من جسور التواصل مع العالم، ويعبر عما حققته الدولة من إنجازات فريدة ونوعية في المجالات كافة.
وأضاف، أن وكالة أنباء الإمارات «وام» حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقاتها مع وسائل الإعلام العالمية، وقد أبرمت نحو 123 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية، وهناك مؤشرات أداء لكل اتفاقية، يتم خلالها قياس مخرجات هذا التعاون ونتائجه.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
وام
وكالة أنباء الإمارات
الكونغرس العالمي للإعلام
محمد جلال الريسي
محمد العلي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©