«تريندز» الشريك البحثي للكونغرس العالمي للإعلام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حلقة نقاشية تحت عنوان «الكونغرس العالمي للإعلام.. دعم العمل الإعلامي المشترك في قضايا المناخ والاستدامة»، شارك فيها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» وأدارها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز».

وجرى خلال الحلقة الإعلان عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات شريكاً بحثياً للدورة المقبلة من الكونغرس العالمي للإعلام التي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وفي مستهل الحلقة النقاشية، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي بمحمد جلال الريسي، مشيداً بدعم وكالة أنباء الإمارات «وام» الدائم لـ«تريندز»، وحرصها المستمر على تسليط الضوء على جهود المركز البحثية البارزة وإنجازاته المتنوعة.

كما أعرب عن سعادته باختيار مركز تريندز للبحوث والاستشارات شريكاً بحثياً للكونغرس العالمي للإعلام في دورته المقبلة، مؤكداً أهمية هذا الحدث العالمي البارز في التأكيد على مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للإعلام المتطور.

وتحدث الريسي في بداية الحلقة النقاشية عن الكونغرس العالمي للإعلام، ودعم القيادة الرشيدة لتنظيم هذا الحدث العالمي البارز، الذي يشكل منصة عالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام في العالم.

وقال، إن تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام يأتي بمنزلة رسالة تؤكد حرص الإمارات على المساهمة في مستقبل قطاع الإعلام العالمي، حيث بات الإعلام اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وعن ارتباط الكونغرس العالمي للإعلام بقضايا المناخ، خاصة أنه يعقد قبل أيام قليلة من مؤتمر الأطراف «COP28»، قال: إنه يتناول محاور رئيسة تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وستتم، بالشراكة مع «تريندز» مناقشة محور الإعلام البيئي والاستدامة في اليوم الأول، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وعن دور الإعلام الوطني في تعزيز السمعة المتميزة لدولة الإمارات، قال الريسي إن الإمارات أرض الفرص، ووجهة عالمية للتسامح والتعايش، ونحن حريصون على أن يعزز إعلامنا الوطني من جسور التواصل مع العالم، ويعبر عما حققته الدولة من إنجازات فريدة ونوعية في المجالات كافة.

وأضاف، أن وكالة أنباء الإمارات «وام» حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقاتها مع وسائل الإعلام العالمية، وقد أبرمت نحو 123 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية، وهناك مؤشرات أداء لكل اتفاقية، يتم خلالها قياس مخرجات هذا التعاون ونتائجه.