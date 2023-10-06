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بلدية العين تنتهي من حملة إزالة «الغويف»

جانب من الحملة (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:08

إيهاب الرفاعي (العين)

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نفذت بلدية مدينة العين حملة إزالة أشجار الغويف في مناطق مختلفة من قطاعات مدينة العين، والتي ستنتهي في أكتوبر الجاري. وتهدف الحملة إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع مع نشر الوعي المجتمعي بأضرار زراعة شجرة الغويف لتأثيراتها السلبية على البيئة المحلية. وقال هزام عبدالله الظاهري مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، نفذت الحملة للحد من أضرار الشجرة عبر استخدام الطرق المثلى للتخلص منها وبشكل لا يضر بالنباتات المحيطة، من منطلق حرصها في الحد من الأضرار البيئية لشجرة الغويف من خلال اتباع الوسائل التي يجب اتخاذها لتجنب تأثيرها على الحياة الفطرية والمجتمع والتقليل من انتشارها بشكل واسع وذلك من خلال البحث عن الطرق الفعالة في القضاء عليها وعدم تشجيع زراعتها نهائيا كونها لا تصلح للزينة، ولإضرارها بالتنوع الحيوي والنباتي بالمنطقة.
وأوضح الظاهري، أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومواردها (IUCN) صنف شجرة الغويف من بين أخطر 100 نوع من النباتات على مستوى العالم، وذلك لأضرارها على البنية التحتية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث يصل تأثيرها في تقليل الإنتاج الزراعي مع صعوبة التخلص منها عن طريق الحرق أو التقطيع بسبب ما تقوم به براعمها حيث تنشط عند التحلل لتقضي على النباتات المحلية والتنوع النباتي، بالإضافة لقدرتها على الوصول إلى المياه الجوفية حيث تصل جذورها إلى 53 متراً بعمق التربة.
وأضاف الظاهري بأن الحملات يتم تنفيذها بشكل سنوي في شهر أكتوبر من كل عام وفق خطط عمل معتمدة وقد غطت الحملة 40 منطقة من المناطق في قطاعات المدينة العين.
تعتبر شجرة الغويف من النباتات الدخيلة على البيئة الإماراتية حيث دخلت إلى الإمارات في فترة الستينيات بغرض إنشاء غابات صناعية وتثبيت التربة، ولكنها انتشرت خارج حيز الغابات فتأثرت البيئة المحيطة بها .

بلدية العين
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