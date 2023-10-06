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علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تنفذ 50 حملة تنظيف عبر برنامح «ساهم»

جانب من حملات التنظيف (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:10

هالة الخياط (أبوظبي)

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دعت هيئة البيئة – أبوظبي الراغبين بالتطوع للمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ والحدائق والصحارى، إلى التسجيل عبر تطبيق «ساهم» لعلم المواطنة، والانضمام للحملات خلال فصل الشتاء، بهدف حماية جمال البيئة والمحافظة عليها.
وبينت «الهيئة» خطوات الانضمام إلى حملات التنظيف من خلال تحميل تطبيق «ساهم»، والتسجيل كمتطوع عبر التطبيق، كما يمكن للمتطوعين من خلال التطبيق تسجيل البيانات المتعلقة بالنفايات التي يجدونها لدعم الجهود البحثية للهيئة.
وأفادت «الهيئة» أن حملات التنظيف التي نفذتها خلال الموسم الشتوي الماضي الخاصة بعلم المواطنة «ساهم» تمكنت من جمع 12926 كيلو جراماً من النفايات من خلال 50 حملة شارك فيها 1398 متطوعاً.
وكانت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة أطلقت فبراير الماضي تطبيقاً إلكترونياً جديداً للهواتف الذكية يحمل اسم «ساهم» ويعتمد على «علم المواطَنة»، ويأتي تحت مظلة برنامج الإمارات الشامل لعلم المواطنة، الذي يعزز من مشاركة المتطوعين في سلسلة من المشروعات التي تعالج المشكلات البيئية على أرض الواقع بطرق تشمل صياغة أسئلة بحثية، وجمع البيانات وتحليلها، وتفسير النتائج، والقيام باكتشافات جديدة.
والتطبيق يعتبر مبادرة مجتمعية تُمكّن الأفراد من اتخاذ خطوات حقيقية نحو تحقيق بيئة مستدامة، والتي تعتبر من الأولويات الرئيسية لهيئة البيئة - أبوظبي. كما يتيح التطبيق الفرصة لسكان إمارة أبوظبي من مختلف الأعمار للمساهمة في علم المواطنة، من خلال دعم الهيئة في إجراء بحوث حول كمية المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وغيرها من النفايات التي ينتهي بها المطاف في البيئة البحرية طوال العام.
ويساعد تطبيق «ساهم» المستخدمين على تصنيف النفايات وتسجيلها وتحميل هذه المخرجات عبر التطبيق. ويتم إرسال هذه البيانات مباشرة إلى هيئة البيئة - أبوظبي، الأمر الذي سيوفر للباحثين والخبراء وواضعي السياسات معلومات حول الوضع الحالي، مما يساهم في تعزيز عملية صنع القرارات، ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية البيئية الجديدة، ورفع التوصيات إلى صناع القرار قي إمارة أبوظبي للحد من النفايات.
وتم تصميم التطبيق لإشراك أفراد المجتمع وتشجيعهم على المساعدة في رصد وتسجيل مشاهداتهم عن المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، كذلك النفايات الموجودة في البيئات البحرية والبرية. 

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