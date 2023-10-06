«استشاري الشارقة» يطلع وفداً شبابياً على العمل البرلماني

الشارقة (الاتحاد)

أطلع أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، خلال لقائه أمس الأول بمقر المجلس وفداً من مجلس الشارقة للشباب برئاسة ماجد خالد الحمادي، رئيس مجلس الشارقة للشباب، على منظومة العمل البرلماني ضمن أعمال المجلس الاستشاري واختصاصاته، مشيداً بجهودهم وأهمية مواصلتهم عجلة التقدم والبناء والازدهار في المجالات كافة.

وأشاد الحمادي بدور المجلس الاستشاري وما يحققه من دور حيوي في تمثيل مجتمع الشارقة ومناقشة الموضوعات الحيوية كافة، لافتاً إلى أن مجلس الشارقة للشباب حريص على توطيد التعاون والاطلاع على سياسات الأمانة العامة للمجلس الاستشاري، ودورها في تحقيق منظومة أعمالها البرلمانية.