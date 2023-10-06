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الإمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2023

الإمارات تفوز بجائزة أفضل جناح في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب 2023
7 أكتوبر 2023 01:10

المملكة المغربية (الاتحاد)

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أهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، فوز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول بالملتقى الدولي للتمور الثاني عشر بأرفود إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموه المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأضاف بأن هذا الفوز جاء نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر.
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت فوزاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في مجال دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وذلك إثر فوزها بالمركز الأول كأفضل وأفخم جناح بين الدول المشاركة بالملتقى الدولي للتمور بأرفود 2023 الذي حظي الملتقى برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ونظمته جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، بإشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية.

الملتقى الدولي للتمور
الإمارات
المغرب
نهيان بن مبارك
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