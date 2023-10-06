محمد بن حمد الشرقي: الفجيرة شريك فاعل في تطوير حلول مبتكرة لنحل العسل

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن الفجيرة شريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة، وإجراء أبحاث علمية نوعية تعزز من تطوير قطاع إنتاج عسل النحل، وزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، الوفود المشاركة في فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل الذي استقطب وعلى امتداد يومي 5-4 أكتوبر الجاري 350 مشاركاً من مراكز بحثية مختلفة من داخل الدولة وخارجها. وقال سموه: «تمضي إمارة الفجيرة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، التي تهدف إلى تشجيع المزارعين والمربين المواطنين للاهتمام بالقطاع الزراعي وخلق بيئة محفّزة على الابتكار إسهاماً في تحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي من المصادر الغذائية، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة ومستدامة تعتمد على البيئة الخصبة للثروة النباتية والحيوية التي تمتلكها دولتنا».

وأضاف سموه: «نحرص في إمارة الفجيرة على استقطاب الخبرات والكفاءات في مجال الثروة النباتية والحيوانية والاستفادة منها».

الأمن الغذائي

ثمّن الدكتور نزار حداد، مدير عام المركز الوطني الأردني للبحوث الزراعية، الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بما يتعلّق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعاون وتطوير العمل بين الإمارة ومختلف الجهات.