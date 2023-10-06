«محمد بن راشد للفضاء» يستعرض إنجازاته في مؤتمر دولي بأذربيجان

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، مشاركته في النسخة 74 من المؤتمر الدولي للفضاء، الذي أقيم في مدينة باكو بأذربيجان خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر، حيث شارك فيه المركز بصفته راعيًا ذهبيًا. شهد المؤتمر حضور أكثر من 5200، يمثلون أكثر من 100 دولة، على مدار 5 أيام تضمنت عقد العديد من ورش العمل، والجلسات، واتفاقيات التعاون بين مختلف الجهات.بدأ المؤتمر2 أكتوبر بحفل افتتاح مبهر، حضره مندوبون ورؤساء وكالات الفضاء، ونواب برلمان، والعارضون من جميع أنحاء العالم، إلى جانب رواد الفضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول. خلال هذه النسخة من المؤتمر، التي أقيمت تحت شعار «التحديات والفرص العالمية: أعطوا الفضاء فرصة»، سلط مركز محمد بن راشد للفضاء الضوء على الإنجازات الرائعة التي حققها قطاع الفضاء في الإمارات، حيث التقى رائد الفضاء هزاع المنصوري بعدد كبير من المشاركين، إلى جانب مشاركته في جلسات متنوعة تحدث خلالها عن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وغيرها من الإنجازات والمشاريع التي يقوم بها المركز. واستعرض مركز محمد بن راشد للفضاء إنجازات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها رائد الفضاء سلطان النيادي، وامتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

استعرض مركز محمد بن راشد للفضاء مشاريعه المتطورة في مجال الأقمار الاصطناعية، بما في ذلك خليفة سات، وMBZ-SAT المرتقب، بالإضافة إلى المستكشف راشد التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر. كما تعرف الحضور أيضًا على الخطط القادمة لمهمة الإمارات الثانية لاستكشاف القمر، بالإضافة إلى عرض الإنجازات المهمة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مع تسليط الضوء على مشروع المريخ 2117 الذي تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلاله إلى لإنشاء أول مستوطنة بشرية صالحة للسكن على سطح المريخ بحلول عام 2117.

وعلى هامش المؤتمر، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي عن فتح المجال للجهات والدول، لتقديم الطلبات لإرسال ابتكاراتها إلى الفضاء على متن القمر الاصطناعي «فاي 2». كما عُقد أيضًا اجتماع ثنائي بين سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وآرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. ويوضح هذا الإعلان القدرات التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال علوم الفضاء؛ لتوفير فرص للشراكات العالمية في هذا القطاع.

وعلى مدى خمسة أيام من المؤتمر الدولي للفضاء 2023، شارك مركز محمد بن راشد للفضاء بشكل فعال في الجلسات مع وفد يضم أكثر من 25 ممثلًا عن المركز، بقيادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث شارك رائد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء بالمركز، في جلسة حوارية لرواد الفضاء، قدم خلالها رؤى من تدريبه وخبراته، بالإضافة إلى حديثه حول مهمته إلى محطة الفضاء الدولية. وعمل هزاع على تثقيف طلاب من الأكاديمية الدبلوماسية الأذربيجانية، من خلال تبادل المعرفة العملية والتجارب المباشرة معهم.

كما كان هزاع أحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة منتدى التواصل العالمي، الذي نظمه الاتحاد الدولي للفضاء تحت عنوان «تعميم الفضاء - تعرف على رواد الفضاء»، وهدفت هذه الجلسة، التي استضافتها اللجنة الإدارية لرواد الفضاء التابعة للاتحاد الدولي للفضاء، إلى تيسير المناقشات حول الاستراتيجيات المستخدمة في مبادرات رحلات الفضاء البشرية التجارية.

شهد الحفل الختامي للمؤتمر تسليم أذربيجان، البلد المضيف لنسخة عام 2023، علم المؤتمر الدولي للفضاء إلى إيطاليا، مضيف نسخة عام 2024، والتي ستُقام في مدينة ميلانو.

وعن المشاركة الناجحة للمركز في المؤتمر الدولي للفضاء، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء، ولقد حرصنا طوال فترة المؤتمر على تعزيز جهود استكشاف الفضاء، والشراكات الدولية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد في قطاع الفضاء.