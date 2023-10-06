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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد الكونجرس الأميركي

رئيس الدولة يستقبل وفد الكونجرس الأميركي
6 أكتوبر 2023 23:15

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، السيناتور جوني إيرنست عضو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق له. 

تناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على جميع المستويات وسبل دفعه إلى الأمام بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. 

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كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن الإقليمي والعمل المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع لصالح تنمية شعوبه وتقدمها وازدهارها. 

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق لعضو مجلس الشيوخ الأميركي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الكونجرس الأميركي
رئيس الدولة
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