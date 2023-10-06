السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قصر الوطن يحتفي بــ«لغة الإشارة»

قصر الوطن يحتفي بــ«لغة الإشارة»
7 أكتوبر 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين»
«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا، استقبل قصر الوطن 40 زائراً من أصحاب الهمم، و20 من موظفي مؤسسة زايد العليا، و20 من «الثقافة والسياحة»، بمناسبة احتفالات الأسبوع الدولي للغة الإشارة ومجتمع الصمّ.
وتضمنت الفعالية عرض «لغة الإشارة الإماراتية»، ومقدمة عن ثقافة الصم، وعرضاً عن تاريخ أكثر من 300 لغة إشارة، وتفاصيل متنوعة حول الصمّ، ومناقشة حول لغات الإشارة عالمياً، وكيفية التواصل من خلال الإشارة.
واختُتمت الفعالية بزيارة ميدانية للتعرف على قصر الوطن، والقاعات المختلفة التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية.

قصر الوطن
أبوظبي
الإمارات
لغة الإشارة
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©