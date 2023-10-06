قصر الوطن يحتفي بــ«لغة الإشارة»

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا، استقبل قصر الوطن 40 زائراً من أصحاب الهمم، و20 من موظفي مؤسسة زايد العليا، و20 من «الثقافة والسياحة»، بمناسبة احتفالات الأسبوع الدولي للغة الإشارة ومجتمع الصمّ.

وتضمنت الفعالية عرض «لغة الإشارة الإماراتية»، ومقدمة عن ثقافة الصم، وعرضاً عن تاريخ أكثر من 300 لغة إشارة، وتفاصيل متنوعة حول الصمّ، ومناقشة حول لغات الإشارة عالمياً، وكيفية التواصل من خلال الإشارة.

واختُتمت الفعالية بزيارة ميدانية للتعرف على قصر الوطن، والقاعات المختلفة التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية.