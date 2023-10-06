40 مخترعاً صغيراً في «إكسبو أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت جمعية المخترعين الإماراتية أسماء 40 مشاركاً ومشاركة من المخترعين الصغار أعضاء الجمعية في جناح الجمعية الأول في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 والذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ووجهت الجمعية الشكر للجهات المنظمة لاستضافتها المخترعين الصغار.

وقال المهندس المخترع أحمد عبدالله مجان، رئيس الجمعية، إن المشاركة تعكس دور الجمعية في الارتقاء بالمخترعين الصغار وخاصة من أصحاب الهمم من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم.