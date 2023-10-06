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علوم الدار

40 مخترعاً صغيراً في «إكسبو أصحاب الهمم»

40 مخترعاً صغيراً في «إكسبو أصحاب الهمم»
7 أكتوبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت جمعية المخترعين الإماراتية أسماء 40 مشاركاً ومشاركة من المخترعين الصغار أعضاء الجمعية في جناح الجمعية الأول في معرض وفعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 والذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ووجهت الجمعية الشكر للجهات المنظمة لاستضافتها المخترعين الصغار.
وقال المهندس المخترع أحمد عبدالله مجان، رئيس الجمعية، إن المشاركة تعكس دور الجمعية في الارتقاء بالمخترعين الصغار وخاصة من أصحاب الهمم من الناحية الفنية وتطوير مهاراتهم.

جمعية المخترعين الإماراتية
الإمارات
إكسبو أصحاب الهمم
معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي
أصحاب الهمم
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