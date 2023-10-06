الإمارات: منح الشباب فرص حقيقية للمشاركة في صنع السلام

نيويورك (الاتحاد)

رحبت الإمارات باللقاء الذي جمع مجلس الأمن خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتبادلهم وجهات النظر بشأن الشباب والسلام والأمن.

وأكدت الإمارات، في منشور للبعثة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة بنيويورك، على منصة «إكس»، على ضرورة تعزيز التنسيق على كافة المستويات بشأن تمكين الشباب، والتركيز على مساهمات الشباب في إرساء ثقافة الحوار والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف

وشددت على ضرورة منح الشباب فرصاً حقيقية للمشاركة في صنع السلام وبنائه، بما يشمل التعبير عن آرائهم حول القضايا الإقليمية والعالمية.

وكانت البعثة لفتت في منشور آخر إلى مشاركة دولة الإمارات في إدارة النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، على هامش زيارة أعضاء مجلس الأمن للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أكدت الدولة أن الاتفاق حول هذه المسألة، هو بمثابة تمثيل حقيقي للشراكة العميقة التي تجمع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وقالت: «في عالم يتزايد فيه الاستقطاب الدولي، أشارت دولة الإمارات إلى المعرفة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالبيئة الإقليمية والديناميات المحلية، وأكدت على ضرورة دعم الوكالات والمبادرات الإفريقية».