السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئاسة «COP28» و«دبي العطاء»: التعليم محفز للعمل المناخي

جانب من الجلسة في نيويورك (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«يونيسف»: نزوح 43 مليون طفل بفعل الكوارث المناخية
الإمارات تترأس مؤتمر «التغير المناخي والطاقة النووية»
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» ودبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، في استضافة جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل البشرية والكوكب: الطريق إلى COP28»، أقيمت على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وهدفت الفعالية إلى حشد الزخم حول قضية التعليم ودعوة المجتمع الدولي لحضور قمة «ريوايرد» ضمن فعاليات «COP28».
وافتتح الجلسة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب «COP28»، إلى جانب الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء». 
وقال الرئيس التنفيذي لمكتب «COP28»: يعد دعم التعليم والوعي بالتغير المناخي أداة رئيسية لتزويد الأجيال القادمة بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها لدعم العمل المناخي والتنمية الاقتصادية في المستقبل، مضيفاً «يسعدنا أن نعمل مع دبي العطاء لتكون قمة (ريوايرد) ضمن برنامج (COP28)، والمساهمة في توسيع نطاق التعليم المناخي من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة».
وفي معرض تعليقه على الدور الحاسم للتعليم، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «يقع التعليم في صميم التنمية البشرية، لكنه لم يُمنح الأولوية في جداول الأعمال العالمية التي تتناول التحديات العالمية».  وتضع رئاسة «COP28» سابقة جديدة ليس فقط في الاعتراف بدور التعليم كمحفز للعمل المناخي، ولكن أيضاً في وضعه كشرط أساسي من أجل مستقبل مستدام للجميع. 
وتعد قمة ريوايرد 2023 ضمن «COP28» محطة مهمة للتعليم ليأخذ دوره المركزي كمحرك لمستقبل مزدهر ومستدام من خلال الحلول والإجراءات والاستثمارات والالتزامات التي من شأنها تحفيز وتسريع تحويله إلى ركيزة أساسية في العمل المناخي.
بدوره، قال روبيرت جنكنز، رئيس قسم التعليم، قسم البرامج، في «اليونيسف»: «يشهد العالم أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد تتمثل في تغير المناخ، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي». 
ويعد التعليم السليم آلية أساسية لبناء قدرة المجتمع على الصمود وتمكين كل طفل خلال مسيرة حياته من خلال فرص التعلم والمهارات اللازمة ليكون مدافعاً عن البيئة. 
وتعمل «اليونيسف» على حشد جهود الحكومات والمجتمع المدني والشباب كمشاركين في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهونها.

COP28
التغير المناخي
المناخ
تغير المناخ
دبي
دبي العطاء
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©