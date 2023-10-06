أعضاء هيئات انتخابية يستعرضون تجربة «الانتخاب عن بُعد»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبادل ناخبون في مدن منطقة الظفرة الأحاديث حول نظام الانتخاب الحالي، وتطبيق تجربة الانتخاب عن بُعد ومميزاتها، ودورها في التسهيل على الناخبين في قيامهم بالدور الوطني واختيار من يمثلهم. وأكد سالم المزروعي، ناخب، أن دولة الإمارات دائماً رائدة في قطاعتها كافة، وأن التجربة الديمقراطية في الدولة متميزة وتتناسب مع طبيعة الأهالي، موضحاً أن الدورة الحالية للانتخابات كانت ناجحة بشكل كبير، واستفادت الدولة من البنية التحتية التكنولوجية الهائلة التي تتمتع بها في تطبيق نظام انتخابي متميز يسهل على الناخب اختيار من يرغب ليمثله في أجواء تتسم بالشفافية والسهولة.

ويرى عبدالله المنصوري، من كبار المواطنين، أنه حرص على الذهاب للجنة الانتخابات في منطقة الظفرة، واختيار المرشح الذي يراه قادراً على تمثيله في المجلس الوطني، وأنه فضل الذهاب للجنة على استخدام تطبيق الانتخاب عن بُعد لكونه اعتاد دائماً على أجواء الانتخابات داخل اللجان ويشعر فيها بالراحة ويفضلها عن الانتخاب عن بُعد رغم سهولته.

ويعتبر محمد حزيم أن مرحلة الحسم اليوم هي من تحدد الأصلح في القيام بدور رقابي في المجلس الوطني، وأن جميع المرشحين استعرضوا برنامجهم الانتخابي خلال فترة الدعاية الانتخابية، والآن أصبح دور الناخب في ترجمة قناعته بمن يراه الأصلح والأكفأ في تمثيله داخل المجلس. واعتبر حزيم أن جميع المشاركين في الانتخابات من مرشحين سواء حالفهم الحظ أو لم يحالفهم وكذلك أعضاء اللجنة الانتخابية والأهالي جميعهم فائز بهذه التجربة المتميزة والناجحة.