السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ناخبون: تسهيلات تقنية متطورة للتصويت

ناخبون: تسهيلات تقنية متطورة للتصويت
7 أكتوبر 2023 01:09

سعيد أحمد (أم القيوين) 

أخبار ذات صلة
في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين»
«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

أكد عدد من الناخبين، أن خيار التصويت عن بُعد، شجعهم على المشاركة في العرس الانتخابي، مؤكدين أن استخدام التطبيق يعتبر سهلاً، ووفر عليهم الوقت.
وقالوا: «إن ما يميز هذه الدورة الانتخابية، تنوع طرق التصويت».
وأضاف الناخبون: «إن التسهيلات المقدمة من اللجنة الوطنية للانتخابات، تشجعهم على المشاركة والأدلاء بأصواتهم»، لافتين إلى أنه لا يوجد عذر لأحد في المشاركة، فقد توافرت له كل التسهيلات التي وصلت إليه وهو في بيته، ويجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الذين لم يصوتوا حتى الآن، أن يبادروا بالمشاركة وإبراز دورهم الإيجابي في هذا الحدث البرلماني الشعبي.
وكثف مرشحون جهودهم في التواصل مع الناخبين، للاستفادة من الفترة المتبقية من عملية التصويت في المراكز الانتخابية أو عبر التطبيق والرابط الإلكتروني.

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©