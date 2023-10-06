ناخبون: تسهيلات تقنية متطورة للتصويت

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من الناخبين، أن خيار التصويت عن بُعد، شجعهم على المشاركة في العرس الانتخابي، مؤكدين أن استخدام التطبيق يعتبر سهلاً، ووفر عليهم الوقت.

وقالوا: «إن ما يميز هذه الدورة الانتخابية، تنوع طرق التصويت».

وأضاف الناخبون: «إن التسهيلات المقدمة من اللجنة الوطنية للانتخابات، تشجعهم على المشاركة والأدلاء بأصواتهم»، لافتين إلى أنه لا يوجد عذر لأحد في المشاركة، فقد توافرت له كل التسهيلات التي وصلت إليه وهو في بيته، ويجب على أعضاء الهيئات الانتخابية الذين لم يصوتوا حتى الآن، أن يبادروا بالمشاركة وإبراز دورهم الإيجابي في هذا الحدث البرلماني الشعبي.

وكثف مرشحون جهودهم في التواصل مع الناخبين، للاستفادة من الفترة المتبقية من عملية التصويت في المراكز الانتخابية أو عبر التطبيق والرابط الإلكتروني.