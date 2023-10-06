3 مراكز تستقبل الناخبين في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أكد عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي، تفاعل الناخبين عبر التصويت عن بُعد، الأمر الذي سهل عليهم وأتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن أنه يتيح للناخبين الموجودين خارج الدولة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضح المطيوعي، أنه تم توفير جميع الخدمات اللوجستية لخدمة الناخبين والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، عبر توفير أجواء حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات، وتجهيز 3 مراكز في الإمارة وتزويدها بالأنظمة الإلكترونية والكوادر المؤهلة على درجة عالية من الجاهزية لاستقبال الناخبين ومساعدتهم لإتمام عمليات التصويت بكل سلاسة، وتوفير فريق دعم تقني يعنى بحل أي إشكالية يمكن أن تواجه الناخب أثناء عملية التصويت، واختيار من يمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وبين أن فريق إسعاد الناخبين والكوادر جميعها موجودة لمساعدة جميع الناخبين، وتحديداً كبار المواطنين الذين يتم استقبالهم من الخارج بشكل خاص لتسهيل وصوليهم للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ممرات خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في المراكز الانتخابية المحددة، بحيث يباشر الناخب في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية.

وتابع «كما يوجد فريق متخصص لمساعدة أصحاب الهمم من بداية دخولهم حتى الإدلاء بأصواتهم لتأدية دورهم ومسؤوليتهم أسوة ببقية أفراد المجتمع».

وأوضح أن عملية التصويت تستغرق دقائق معدودة، حيث يتم شرح المعلومات والخطوات جميعها بكل دقة، وجميع الخطوات موضحة للناخبين على شاشات، كما يوجد فريق إسعاد الناخبين للمساعدة وشرح الخطوات لهم.