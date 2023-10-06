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298 مرشحاً لـ«الوطني الاتحادي» ينتظرون النتائج الأولية اليوم

مواطنون يدلون بأصواتهم في أبوظبي
7 أكتوبر 2023 01:10

هدى الطنيجي (أبوظبي)

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«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

بعد 62 يوماً من بدء الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، والتي بدأت بتاريخ 7 أغسطس الماضي في الإعلان عن الشروط وموعد فتح باب الترشح، يعلن اليوم رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة. 
كما تحدد لجنة الفرز أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم. ووفقاً للقائمة النهائية، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين 289، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 113 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و53 مرشحاً في إمارة دبي، و49 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21 مرشحاً في إمارة عجمان، و33 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة.

نسبة النساء
وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.

8 محطات
وبذلك، تفصلنا عن إسدال الستار لمختلف محطات الحدث الوطني الانتخابي 8 محطات تنتهي في 20 أكتوبر الجاري، والتي تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التكميلية، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في الانتخابات التكميلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.
حيث تبدأ اليوم في 7 من أكتوبر، يوم التصويت الرئيس «في مراكز الانتخاب كافة المعتمدة وعن بُعد»، وهو يوم الانتخاب الرئيس المحدد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في الإمارات كافة، وذلك وفق نظام التصويت الهجين، أي من خلال نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بوساطة التطبيقات الرقمية، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة كافة، وفي اليوم نفسه إعلان النتائج الأولية.

الطعون
ويوم غد، فترة تقديم طلبات الطعون في النتائج، لكل مرشح الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون، و13 من أكتوبر رد اللجنة على طلبات الطعون، حيث تفصل اللجنة الوطنية في الطعون كافة على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن). وتعتمد في التاريخ نفسه القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية)، وفي 14 من أكتوبر الانتخابات التكميلية، وكذلك إعلان نتائج الفرز الأولية، و15 أكتوبر فترة تقديم طلبات الطعون في نتائج الفرز التكميلية، و20 أكتوبر رد اللجنة على طلبات الطعون واعتماد القائمة النهائية للفائزين.

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