ناخبون: الكفاءة.. معيار الاختيار

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أكد عدد من الناخبين أن اختيارهم لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الدورة الجديدة، سيكون بناء على عدد من الصفات، ليستحق الوصول إلى مقعد القبة البرلمانية، وغير ذلك سيكون الخيار «ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ». ولفتوا إلى أن الاهتمام بقضايا المواطن والوطن والخبرات العملية والعلمية والواقعية في طرح القضايا أهم محاور اختيارهم للمرشح، معبرين في الوقت نفسه عن فرحتهم بإعلان النتائج الأولية اليوم، وبالمشاركة في العملية الانتخابية خلال اليومين الماضيين عبر الإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أن صوتهم نهاية المطاف «للوطن».

وقالت الناخبة ندى الشحي: «نأمل من المرشحين بعد التأهل وتحقيق الفوز الذي لم يتمكنوا الوصول إليه إلا بأصوات الناخبين الذين وضعوا آمالهم في المرشح لنقل مختلف قضاياهم، أن يتمتعوا بالواقعية والوضوح في تمثيل أبناء شعبهم، ممن منحهم الثقة الكاملة وقدم الدعم اللازم ليكونوا ممثليهم تحت القبة البرلمانية، وإلا سيكون خيار (ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ) هو الأقرب». وذكرت أن هذا الخيار يؤكد مدى احترام رأي الناخبين، فالشعب شريك أساسي في عملية التنمية والنهضة للدولة، وأن يعبر المواطن عن رأيه بكل حرية وشفافية تامة، فهو قادر على تحديد قراراته وعلى علم ودراية ووعي كاف بما يصب في المصلحة العامة، وهذا الخيار في حال لم يقتنع الناخب بالبرامج المقدمة من قبل المرشحين.

سلاسة تامة

وقال الناخب محمد الرميثي: «إن اليومين الماضيين من انطلاق عملية التصويت المبكر شهدا سلاسة تامة في اختيار المرشح نتيجة الخدمات المتطورة التي شهدتها مراكز التصويت المبكر، حيث إن اختيارنا للمرشح سيكون بناء على الواقعية في طرح قضايا الوطن والمواطن والخبرة العملية والعلمية، لأنه في نهاية المطاف أصواتنا للوطن». وأكد أن دولة الإمارات أعطت الصلاحية التامة للمواطن في اختيار ممثله في المجلس الوطني الاتحادي، لذا نجد خيار «لا أرغب» كذلك متاح، حيث يؤكد هذا الخيار مدى وعي الشعب بالعملية السياسية وإتاحة الخيارات المتنوعة أمامهم بهدف دعم وتعزيز أعمال المجلس الوطني، متمنياً النجاح والسداد للمتأهلين الفائزين بعضوية المجلس لما فيه خدمة ونهضة الوطن.

وقالت الناخبة علياء حمدان إن الكفاءة والتعمق في قضايا المواطنين محور مهم يجب على المرشح أن يأخذه بعين الاعتبار، حيث إن ترشحه لعضوية المجلس الوطني تأتي لتحقيقه هذا الهدف خدمة للمواطنين والسعي وراء مصالحهم لتحقيق مستويات أعلى وأفضل للعيش الكريم، وإلا خيار «ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ» خيارنا. وأكدت أن اليوم ستكون الفرحة عارمة في مختلف أرجاء الدولة نتيجة إعلان أسماء الفائزين في العرس الانتخابي، متقدمة بالشكر الجزيل للقائمين على الانتخابات في مختلف مراكز التصويت نتيجة الخدمات الاستثنائية للارتقاء بالتجربة السياسية والتي تؤكد مدى حرص دولة الإمارات على تقديم تجربة برلمانية متميزة تعمل على تأدية أدوار المجلس الوطني بكل وضوح ومصداقية بمشاركة أبناء الإمارات.

وأعرب الناخب مسلم المزروعي عن فرحته بالمشاركة في عملية التصويت خلال اليومين الماضيين والتي فاقت التوقعات في التنظيم المتميز والتسهيلات المتاحة بمركز التصويت في أبوظبي، مؤكداً أن دولة الإمارات دائماً في تطور ملحوظ، وتسعى إلى التقدم المتسارع في الخدمات كافة التي تضرب مثلاً مهماً في أن تكون في المراتب الأولى منها في العرس الانتخابي والحدث الوطني الأهم على الساحة المحلية خلال هذا العام.



فرحة عارمة

قالت الناخبة عزة طويرش: «ننتظر فرحة اليوم بإعلان النتائج الأولية للفائزين بعضوية المجلس الوطني بفارغ الصبر، ونحن على ثقة بأن من سيصل إلى عتبات المجلس هو الكفء والمستحق بأن يمثل أبناء شعبه في مختلف جوانب الحياة، حيث إن خدمة المواطن والوطن الأساس للأعضاء، وتلبية نداء الوطن في الفترة المقبلة بما يسهم في دفع عجلة التطور والنهضة».