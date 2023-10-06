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ناخبون: صوتنا للوطن

حماس خلال التصويت المبكر برأس الخيمة (من المصدر)
7 أكتوبر 2023 01:08

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

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«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

تفاعل ناخبون وناخبات، مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث طغى الحماس والتفاؤل على مشاركتهم في الحدث الوطني.
وأعرب ناخبون عن ثقتهم بنجاح العملية الانتخابية، مؤكدين أنهم سيصوتون للمرشح الأنسب. وقال الناخب صالح عبدالله الشميلي إنه لم يتوقع هذه السلاسة أو السهولة في عملية التصويت لترشيح المرشح الجديد في الدورة الحالية، مشجعاً الناخبين ممن يحق لهم الانتخاب التوجه لمقار الانتخابات الموزعة على مستوى الدولة أو عبر التطبيقات التقنية للمشاركة في الحدث الوطني، مؤكداً ضرورة اتباع خطوات الترشيح بشكل صحيح لكي يصلوا للمرحلة النهائية بشكل صحيح. وقالت «أم حمدان الحبسي» إنها كغيرها من الأمهات الناخبات حرصت على أن تحضر معها ابنتها الصغيرة لكي ترى هذا الحدث الوطني وتشهد نجاحات دولة الإمارات في خوض مثل هذه المناسبات الوطنية، مؤكدة أن دولة الإمارات دائماً متميزة في مشاريعها الوطنية داخلياً وخارجياً، ونوهت إلى أنها كغيرها من المواطنات تابعت الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين الذين وصفتهم بأنهم جميعاً «فيهم الخير والبركة»، منوهة بأن صوتها سيكون للمرشح الذي رأت فيه تطلعاتها وطموحها، وللمرشح الذي أقنعها برنامجه الانتخابي، خاصة أن أغلب المرشحين كانوا نشطين في آخر أيام حملاتهم الانتخابية على مستوى الإمارة. وأجمع الناخبون على ضرورة أن يكون صوت الناخب أمانة، وأن يكون من أجل الوطن «الإمارات»، وألا يكون تصويت الناخب مرتبطاً بالمعارف أو المجاملة أو النسب أو غيرها من الأمور التي لا تنتمي للهوية الوطنية والحس الوطني، منوهين بأن التصويت السليم والصحيح أمر بالغ الأهمية، وأمانة كبيرة يجب أن يتحلى بها الناخب، وأن يترك كل ما هو سطحي، وأن يركز على البرنامج الانتخابي ومدى مصداقية وإمكانية تحقيقه على أرض الواقع، وأن يكون شعار الناخب «نشارك للإمارات».

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
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التصويت المبكر
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