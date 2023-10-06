«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

أبوظبي (الاتحاد)

اليوم السبت، يوم الانتخاب الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها، والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع إمارات الدولة.

وأدلى الناخبون بأصواتهم، أمس الجمعة، عن بُعد فقط من داخل الدولة وخارجها عن طريق تطبيق «شارك للإمارات» المتوافر على متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، ورابط التصويت في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات -UAENEC).

وتنطلق عملية التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب (24 مركزاً انتخابياً) في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر) في تمام الساعة (الثامنة) صباحاً وتستمر حتى الساعة (الثامنة) مساء، إلى جانب التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو من خارجها، والذي سينتهي في تمام الساعة (الثامنة) من مساء اليوم نفسه بتوقيت دولة الإمارات.



جاهزية تامة

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن يوم الانتخاب الرئيس يمثل فرصة للناخبين الذين لم يصوتوا خلال فترة التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر)، ويوم (6) أكتوبر المخصص للتصويت عن بُعد فقط، للمشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني، حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين في الانتخابات. وحثت اللجنة جميع الناخبين على تفعيل نظام الهوية الرقمية وتحميل تطبيقي «شارك للإمارات» و«اللجنة الوطنية للانتخابات»، ليتمكنوا من التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها.



جاهزية المراكز

وأكدت اللجنة جاهزية مراكز الانتخاب التامة كافة والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت، حيث تم توفير الإمكانات كافة التي تضمن أعلى معايير الدقة للعملية الانتخابية، وتمكن الناخبين من التصويت بيسر وسهولة.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، منوهة بضرورة الإسراع في الخروج من مركز الانتخاب بعد إتمام عملية التصويت، لإفساح المجال لغيرهم من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، إلا إذا كان الشخص مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين، فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

كما دعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين ووكلائهم ومؤيديهم إلى الامتناع عن ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، تنفيذاً لحكم المادة (35/2) من التعليمات التنفيذية للانتخابات.

ولفتت اللجنة إلى أنه يُتاح للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز انتخاب، سواء في الإمارة التي ينتمي إليها أو في أي إمارة أخرى. وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في مركز الانتخاب الرئيس في «مركز أبوظبي للطاقة»، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت بشكل كامل في يوم الانتخاب الرئيس الموافق لتاريخ (7) أكتوبر 2023م.

تضم مراكز الانتخاب المعتمدة للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيس (24) مركزاً، موزعة على الإمارات على النحو التالي:

(09) مراكز في إمارة أبوظبي، منها (03) مراكز في مدينة أبوظبي ومقارها: مركز أبوظبي للطاقة، وجامعة زايد، ومجلس الهواشم، و(03) مراكز في منطقة الظفرة، ومقارها: قاعة أفراح مدينة زايد، وقاعة أفراح مدينة غياثي، وقاعة أفراح السلع، و(03) مراكز في منطقة العين، ومقارها: مركز العين للمؤتمرات، وقاعة أفراح الوقن، وقاعة أفراح الهير.

بينما يبلغ عدد مراكز الانتخاب في إمارة دبي (03) مراكز، ومقارها: قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، وقاعة أفراح حتا، ومجلس الخوانيج، إضافة إلى (05) مراكز انتخاب في إمارة الشارقة، ومقارها: نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي مليحة الثقافي الرياضي، ومجلس ضاحية البستان، ومركز إكسبو خورفكان، ومجلس ضاحية خور كلباء.

كما تم تحديد مركزين انتخابين في إمارة عجمان، ومقارهما قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، ومركز سند للخدمات في منطقة مصفوت، إضافة إلى تحديد مركزين انتخابيين في إمارة رأس الخيمة، ومقارهما مركز إكسبو، ومركز شباب الغيل، ومركزين انتخابيين في إمارة الفجيرة، ومقارهما مركز الفجيرة للمعارض، ومركز دبا للمعارض، فضلاً عن تحديد مركز انتخابي واحد في أم القيوين، ومقره قاعة الاتحاد للمناسبات.