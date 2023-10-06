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علوم الدار

رئيس وزراء ماليزيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

رئيس وزراء ماليزيا خلال الزيارة بحضور يوسف العبيدلي (وام)
7 أكتوبر 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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زار معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه أحمد فاضل سفير ماليزيا لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.
واستهل معاليه والوفد المرافق له الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث توجه الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.
وتجول معاليه والوفد المرافق له، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة. واطلع معاليه والوفد المرافق له على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة.
وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير؛ الذي يضم الصور المتميزة والفائزة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، ونسخة من كتاب «بيوت الله»، الذي يتناول تاريخ الجوامع في التاريخ الإسلامي.

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس الوزراء الماليزي
أبوظبي
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أنور إبراهيم
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