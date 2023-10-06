السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهلال» يواصل استعداداته لإطلاق «قافلة العطاء» في رأس الخيمة 2 نوفمبر

«الهلال» يواصل استعداداته لإطلاق «قافلة العطاء» في رأس الخيمة 2 نوفمبر
7 أكتوبر 2023 01:09

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
في أبوظبي.. رعاية صحية أولية متكاملة لـ«كبار المواطنين»
«انتخابات الوطني» تدخل مرحلة الحسم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تستعد «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» لإطلاق «قافلة العطاء» بمنطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل. 
تأتي هذه المبادرة -التي تحتضنها حديقة الرمس- ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة والتي جرى في ضوئها عقد اجتماع تنسيقي مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة بمركز الهلال الأحمر الإماراتي لمناقشة أدوارها ومشاركاتها. 
وقال راشد محمد الخطيبي الكعبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة: إن «قافلة العطاء» تستهدف دعم وإبراز الأسر المنتجة في الإمارة وسيتخللها العديد من البرامج الثقافية والتراثية والاجتماعية والفنية والصحية وستكون بمثابة مهرجان متكامل متنوع الأطياف. 
وأضاف الكعبي: أن ما لا يقل عن 50 مؤسسة حكومية وجمعيات خيرية ذات نفع عام ومؤسسات طبية حكومية وخاصة ستشارك في القافلة التي تستهدف 200 أسرة منتجة في الإمارة.

رأس الخيمة
الإمارات
محمد بن سعود القاسمي
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
جنود سوريون خلال تشييع ضحايا هجوم استهدف أكاديمية عسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا تشيع ضحايا الكلية الحربية.. وإصابة 9 بانفجار في حمص
7 أكتوبر 2023
ليبي يقف أمام ركام منزله المدمر بفعل الإعصار في مدينة درنة (رويترز)
الأخبار العالمية
منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا
7 أكتوبر 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدرس ترشحه لرئاسة مجلس النواب «مؤقتاً»
7 أكتوبر 2023
قوات فرنسية في قاعدة جوية بالعاصمة النيجرية نيامي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المجلس العسكري: الانسحاب الفرنسي من النيجر يبدأ بـ400 جندي
7 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©