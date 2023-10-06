«الهلال» يواصل استعداداته لإطلاق «قافلة العطاء» في رأس الخيمة 2 نوفمبر

رأس الخيمة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تستعد «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» لإطلاق «قافلة العطاء» بمنطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل.

تأتي هذه المبادرة -التي تحتضنها حديقة الرمس- ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة والتي جرى في ضوئها عقد اجتماع تنسيقي مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة بمركز الهلال الأحمر الإماراتي لمناقشة أدوارها ومشاركاتها.

وقال راشد محمد الخطيبي الكعبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة: إن «قافلة العطاء» تستهدف دعم وإبراز الأسر المنتجة في الإمارة وسيتخللها العديد من البرامج الثقافية والتراثية والاجتماعية والفنية والصحية وستكون بمثابة مهرجان متكامل متنوع الأطياف.

وأضاف الكعبي: أن ما لا يقل عن 50 مؤسسة حكومية وجمعيات خيرية ذات نفع عام ومؤسسات طبية حكومية وخاصة ستشارك في القافلة التي تستهدف 200 أسرة منتجة في الإمارة.