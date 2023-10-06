130 خبيراً في افتتاح المؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح أمس العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي، قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة مع المؤتمر الدولي للتخصصات الجراحية في الميدان، بمشاركة أكثر من 130 من الخبراء المتخصصين المحليين والإقليميين والعالميين. ويركز الحدث الرائد على عدد من أهم المواضيع في هذه المجالات الطبية منها: دور الذكاء الاصطناعي في الطب السريري والتخدير والتطبيقات التكنولوجية الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الحرجة، دور الذكاء الاصطناعي في دعم تخطيط التخدير، مراقبة التكنولوجيا القابلة للارتداء في الجراحة في عصر الصحة الرقمية لأطباء التخدير وأخصائي العناية المركزة.

وقال العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي: «تمثل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر الرائد المنصة المثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء المتخصصين في مجال تحسين الرعاية الصحية، خاصة في مجال التخدير والعناية المركزة والجراحة في الميدان، ويعتبر حدثاً علمياً مهماً لجميع الخبراء المشاركين لإجراء المناقشات العلمية وتقديم التوجيهات العملية لتحسين جودة الرعاية الصحية في هذه التخصصات الجراحية بمختلف فروعها، ويناقش الخبراء في المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، مثل تقييم المرضى قبل وبعد الجراحة، التخدير العام وتخدير الأطراف، إدارة الألم، الجراحة والعمل الجراحي في الميدان، وكذلك مضاعفات العمليات الجراحية، دراسة بيئة العناية المركزة وطبيعة التعامل مع الحالات الأكثر تعقيداً والتي تحتاج إلى العناية الفائقة».

وأضاف النيادي: «إن عقد المؤتمر يأتي في ظل التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها العالم حالياً، والتي تتطلب التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات والاستجابة للكوارث، حيث تعتبر دولة الإمارات سباقة في مد يد العون وإغاثة الدول المنكوبة والمتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الطارئة للمتضررين من الزلازل والأعاصير والحروب والأزمات الإنسانية الأخرى، فلقد كان دور سلاح الخدمات الطبية واضحاً وجلياً من خلال إقامة وتشغيل المستشفيات الميدانية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية في مناطق الكوارث والنزاعات لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، وتوفير الفرق الطبية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية الضرورية للمصابين، وكذلك التدريب والتأهيل المستمر لتدريب الكوادر الطبية».