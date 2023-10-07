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الخطوات الأساسية لإتمام عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بنجاح

الخطوات الأساسية لإتمام عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بنجاح
7 أكتوبر 2023 11:43

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن الخطوات الأساسية لإتمام عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بنجاح.

 وانطلقت صباح اليوم 7 أكتوبر عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع مناطق الدولة وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

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وفيما يلي الخطوات الأساسية لإتمام عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي:

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
انتخابات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
المجلس الوطني الاتحادي
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