سيف بن زايد يهنئ  ذياب بن محمد بن زايد بتعيينه رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بتعيينه رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدرجة وزير.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك للشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الثقة الغالية التي أولاها له سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه رئيساً لمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة بدرجة وزير، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة القيادة والمجتمع والوطن».