المراكز الانتخابية في الظفرة تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين

شكل إقبال الناخبين اليوم على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مشهدا حضاريا يعكس الوعي والحرص المجتمعي على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي .

وشهدت المراكز الانتخابية الثلاثة في منطقة الظفرة إقبالا كبيراً من الناخبين مع بدء العملية في تمام الساعة الثامنة صباحا .

وقال ناصر سالم الحمادي مدير مركز مدينة زايد الانتخابي التابع لمنطقة الظفرة إن اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 يشهد إقبالا كبيرا من الناخبين و أن عملية التصويت في مركز مدينة زايد الانتخابي تسير بسلاسة وسرعة لا تتعدي الدقيقتين وهو ما يعكس أهمية التكنولوجيا في تسهيل عملية التصويت .

وأشاد بالدور الكبير للمتطوعين في تقديم المساعدة وتنظيم وتسهيل سير العملية الانتخابيّة .

واتسمت الدورة الحالية من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بحضور ومشاركة فاعلة في التصويت خصوصاً من كبار المواطنين والشباب والنساء في ظل سهولة الإجراءات وضمان توفير أفضل سبل الراحة لهم .