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المراكز الانتخابية في الظفرة تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين

المراكز الانتخابية في الظفرة تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين
7 أكتوبر 2023 15:58

شكل إقبال الناخبين اليوم على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مشهدا حضاريا يعكس الوعي والحرص المجتمعي على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي .

وشهدت المراكز الانتخابية الثلاثة في منطقة الظفرة إقبالا كبيراً من الناخبين مع بدء العملية في تمام الساعة الثامنة صباحا .

وقال ناصر سالم الحمادي مدير مركز مدينة زايد الانتخابي التابع لمنطقة الظفرة إن اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 يشهد إقبالا كبيرا من الناخبين و أن عملية التصويت في مركز مدينة زايد الانتخابي تسير بسلاسة وسرعة لا تتعدي الدقيقتين وهو ما يعكس أهمية التكنولوجيا في تسهيل عملية التصويت .

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وأشاد بالدور الكبير للمتطوعين في تقديم المساعدة وتنظيم وتسهيل سير العملية الانتخابيّة .

واتسمت الدورة الحالية من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بحضور ومشاركة فاعلة في التصويت خصوصاً من كبار المواطنين والشباب والنساء في ظل سهولة الإجراءات وضمان توفير أفضل سبل الراحة لهم .

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
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