السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
7 أكتوبر 2023 16:29

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، مارك كوبان، مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة، ومارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ونخبة من نجوم كرة السلة الأمريكية، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترَك في المجال الرياضي من خلال احتضان مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في العاصمة أبوظبي، التي أصبحت الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الأميركية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهةً رائدةً في تنظيم أهم الفعاليات الترفيهية والرياضية العالمية.

وأسهمت الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي تمتد أربعَ سنوات، في استضافة العاصمة مباريات وأنشطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في إطار دعم الجهود الهادفة إلى تطوير نمو كرة السلة وزيادة انتشارها على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
هشام الطاهر يستقبل وزير الرياضة الأوزبكي

ومهّدت هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لاكتشاف وتطوير قدرات أجيال جديدة من المواهب والأبطال عبر دوري الناشئين (جونيور إن بي إيه أبوظبي)، حيث شارك في هذه المنافسات 900 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي، ما أسهم في تعزيز وعي الشباب بأهمية ممارسة الرياضة والعمل الجماعي، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من المهارات، من خلال التواصل مع الخبرات الرائدة عالمياً، بمن في ذلك نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين الذين يمثّلون مصدر إلهام للشباب الطموحين في رياضة كرة السلة. 

واستكمالاً للنجاح الذي حقَّقه دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي العام الماضي في الاتحاد أرينا أبوظبي، شهدت النسخة الثانية من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي بِيعَت تذاكرها كاملةً، مواجهةً بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يوم 5 أكتوبر، ولقاء آخر يوم 7 أكتوبر 2023 في مباريات حماسية تستقطب عشّاق كرة السلة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط والعالم.

خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإيقاف «سلسلة الهزائم»!
الرياضة
أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإيقاف «سلسلة الهزائم»!
اليوم 16:31
خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
اليوم 16:29
وسطاء في أسواق الأسهم الأميركية (أرشيفية)
اقتصاد
الأسهم الأميركية تنهي تداولات الأسبوع.. خضراء
اليوم 16:17
سعيد الطاير
اقتصاد
معرض «ويتيكس» يبرز أحدث تقنيات وحلول المدن الذكية والمستدامة
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©