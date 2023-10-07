السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
7 أكتوبر 2023 17:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر فيما يصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
 الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 الجزر الأول عند الساعة 03:53.بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند 23:41.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غدا
درجات الحرارة تميل للانخفاض غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
محمد بن راشد: الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين
اليوم 19:25
hgصاروخ "ميورا-1" يستعد للإطلاق
الترفيه
إسبانيا تطلق أول صاروخ ابتكرته شركة خاصة
اليوم 18:55
« الجو جيتسو» يرفع حصاده إلى 10 ميداليات في «الآسياد»
الرياضة
« الجو جيتسو» يرفع حصاده إلى 10 ميداليات في «الآسياد»
اليوم 18:48
حشرة بقّ الفراش
الترفيه
حشرة صغيرة تقضّ مضاجع الفرنسيين
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©