الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر فيما يصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 الجزر الأول عند الساعة 03:53.بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند 23:41.