محمد بن راشد: الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السياح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط"، وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة قبل يومين.

وضمن وسم علمتني_الحياة، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، نشر سموه قصة قصيرة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المنشور "على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينيات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي .. كنت في منتصف الثلاثينيات وكنت أصغر من في الجلسة.. وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي".

وأوضح سموه "طلبت الحديث، واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطور مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية... ويمكن أن نبدأ من دبي؟ اتجهت نحوي الأنظار... وساد الصمت قليلاًً... قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً... ثم قال: ماذا سيجد السياح في دبي ومدننا الخليجية ؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون... ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة وقال: ثم يا شيخ محمد... أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس!".

وأكد سموه، في المنشور "لم أجادله... وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا... ولا نجرب شيئاً مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه!".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المنشور، أن الإمارات جاءت ضمن تقرير منظمة السياحة العالمية الصادر قبل يومين "متفوقة في إنفاق السياح العالميين على دول عريقة مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا. ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا".

واختتم سموه القصة قائلاً: "قرأت التقرير وتذكرت صديقي وزير الخارجية".