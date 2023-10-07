بث مباشر لإعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني

بدأت، اليوم السبت، عملية إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وانطلقت صباح اليوم 7 أكتوبر عملية التصويت في اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 وذلك عبر التصويت عن بُعد من داخل الدولة وخارجها والتصويت الإلكتروني في 24 مركزاً انتخابياً موزعة على جميع مناطق الدولة وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

مباشر.. تغطية خاصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 https://t.co/mnxrZpHVOf — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) October 7, 2023