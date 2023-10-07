أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

اختتمت، مساء اليوم السبت، عملية التصويت عن بعد ومن خلال الحضور إلى مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من داخل الدولة وخارجها.
وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كل من:
إمارة أبوظبي
- سالم حمد سالم بن ركاض العامري
- هلال محمد حمدان هلال الكعبي
- مضحية سالم كديري محمد المنهالي
- حشيمة ياسر علي سعيد العفاري
إمارة دبي
- حميد أحمد أحمد محمد الطاير
- أحمد مير هاشم أحمد خوري
- مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية
- آمنة علي سالم علي العديدي
إمارة الشارقة
- محمد حسن سليمان علي الظهوري
- وليد علي محمد بن فلاح المنصوري
- عدنان حمد محمد حمد الحمادي
إمارة عجمان
- ماجد محمد رحمة محمد المزروعي
- عائشة إبراهيم أحمد المري
إمارة الفجيرة
- الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي
- عائشة خميس علي الظنحاني
إمارة أم القيوين
- محمد عيسى عبيد الكشف آل علي
- منى راشد عبدالله طحنون آل علي
إمارة رأس الخيمة
- سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي
- سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي
- سالم راشد علي المفتول آل علي