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أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
7 أكتوبر 2023 21:33

اختتمت، مساء اليوم السبت، عملية التصويت عن بعد ومن خلال الحضور إلى مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من داخل الدولة وخارجها.
وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كل من:
إمارة أبوظبي
- سالم حمد سالم بن ركاض العامري
- هلال محمد حمدان هلال الكعبي
- مضحية سالم كديري محمد المنهالي
- حشيمة ياسر علي سعيد العفاري
إمارة دبي
- حميد أحمد أحمد محمد الطاير
- أحمد مير هاشم أحمد خوري
- مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية
- آمنة علي سالم علي العديدي
إمارة الشارقة
- محمد حسن سليمان علي الظهوري
- وليد علي محمد بن فلاح المنصوري
- عدنان حمد محمد حمد الحمادي
إمارة عجمان
- ماجد محمد رحمة محمد المزروعي
- عائشة إبراهيم أحمد المري
إمارة الفجيرة
- الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي
- عائشة خميس علي الظنحاني
إمارة أم القيوين
- محمد عيسى عبيد الكشف آل علي
- منى راشد عبدالله طحنون آل علي
إمارة رأس الخيمة
- سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي
- سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي
- سالم راشد علي المفتول آل علي

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