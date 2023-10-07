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علوم الدار

محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية

محمد بن راشد يبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية
7 أكتوبر 2023 21:50

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، "لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية".
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية.. ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نؤكد دائماً بأن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد".

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