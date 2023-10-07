«شرطة أبوظبي» تعزز «بركتنا» بمسابقات تراثية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ملتقى «بركتنا» لحياة مستدامة ورفاهٍ وجودةٍ لكبار المواطنين، والذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة المرفأ.

ونظم قسم العلاقات العامة في المديرية مسابقات تثقيفية حول موضوعات تراثية في البحر والغوص والصيد قديماً، ووزع الهدايا على كبار المواطنين. وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لـ«كبار المواطنين»، بركة الدار.

وأعرب عن تقديره لجهود مؤسسة التنمية الأسرية في رعاية كبار المواطنين.