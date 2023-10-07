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نقاط شرطة الضواحي بدبي تكرم أوائل المتعاملين

خلال تكريم أوائل المتعاملين (من المصدر)
8 أكتوبر 2023 02:19

دبي(الاتحاد)

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كرمت نقاط شرطة الضواحي في شرطة دبي، أول متعامل في كل من نقاط العياص، والليسيلي، وحتا، حيث تم تقديم أول معاملة في نقطة شرطة العياص بتاريخ 6 /3/ 2020، وأول معاملة في نقطة حتا 20 /12/ 2020، وأول معاملة في نقطة الليسيلي 19 /01/ 2021. جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح «صوتك مسموع»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نقاط شرطة الضواحي، وذلك في صالة قلعة الرمال في منطقة أم الدمن، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعلي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وأحمد عتيق الكتبي، مدير إدارة المناطق البرية، واليازية خليفة، مدير جمعية النهضة- فرع الليسيلي، والمواطنين والمقيمين وشركاء نقاط الضواحي. ورحب اللواء خليل المنصوري بالحضور، مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، بهدف سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها.
وفي الختام، كرّم اللواء خليل المنصوري، يرفقه اللواء عادل السويدي، الشركاء والمتعاملين مع نقاط شرطة الضواحي.

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