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وفد «البلديات والنقل» يطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية

وفد «البلديات والنقل» يطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية
8 أكتوبر 2023 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفدًا من دائرة البلديات والنقل للاطلاع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية وأنظمتها المطبقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
والتقى العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الوفد، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب العملية الناجحة لمختلف الجهات وتعميمها للارتقاء بمنظومة العمل.
وعقد مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي مقارنة معيارية مع دائرة البلديات والنقل باستعراض الهيكل التنظيمي والتعرف على المنهجيات وآلية العمل المتبعة.
واطلع الوفد خلال جولته بمختبر الابتكار التطبيقي على الجهود المبذولة في توفير بيئة إبداعية متميزة تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى منتسبي القيادة، ودور المختبر في توليد الأفكار الابداعية وصولاً لمشاريع ابتكارية وريادية.
وأعرب الوفد عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على حسن الاستقبال، مشيداً بجهودها التطويرية في مختلف المجالات، وقدم العميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، درعاً تذكارية للوفد الزائر، متمنياً استمرار التعاون الوثيق بين الجهتين.

شرطة أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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