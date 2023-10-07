اتفاقيتان بين «الفجيرة للموارد الطبيعية» و«تنمية المناطق» و«المنتزه الجيولوجي»

الفجيرة (وام)

وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، على هامش ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له، اتفاقيتين استراتيجيتين مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وجمعية المنتزه الجيولوجي طاطا في المملكة المغربية، لتوثيق التعاون وتقديم خدمات مجتمعية مستدامة في إمارة الفجيرة، وتبادل أفضل الممارسات التعدينية المبتكرة وتعزيزها.

وقع الاتفاقيتين المهندس علي قاسم، المدير العام لموارد الفجيرة الطبيعية، والمهندس خميس أحمد النون، مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والمهندس بوجمعة تاضومانت، رئيس جمعية المنتزه الجيولوجي، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

وقال المهندس محمد الأفخم: «إن هذه الشراكات تعكس التزام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الراسخ بدعم المؤسسات المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة الفجيرة، تماشياً مع توجيهات حكومة الفجيرة لتحقيق قيمة مجتمعية مستدامة، وتعزيز الممارسات التعدينية المبتكرة التي من شأنها المساهمة في خلق القيمة المحلية المضافة للإمارة».

وأكد أن الفجيرة للموارد الطبيعية تمتلك قناعة راسخة بأهمية التعاون للدفع بحركة النمو المجتمعي والقطاع التعديني إلى الأمام، لافتاً إلى أن موارد الفجيرة الطبيعية تُعدّ من المؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية ولها إنجازات وبصمات مجتمعية واضحة ومتنوعة وذات تأثير إيجابي طويل الأمد، تدعم القطاعات الحيوية كافة.

من جانبه، قال المهندس علي قاسم: «إن تعاون المؤسسة مع الفجيرة لتنمية المناطق والتزامها بدورها المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة هو جزء أساسي من رؤيتها التي تتجسّد بتحقيق التأثير الإيجابي الحقيقي عبر توحيد الجهود لتنفيذ برامج وأنشطة وإطلاق مشاريع تساهم في تعزيز وتطوير الخدمات المجتمعية»، مشيراً إلى سعي المؤسسة لبناء شراكة مستمرة ومستدامة مع جمعية المنتزه الجيولوجي، تساهم في الارتقاء بالعملية البحثية في قطاع التعدين والثروات المعدنية والعلوم ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة ونشر المعرفة بين الجانبين.

إضافة متميزة

قال المهندس خميس أحمد النون إن الاتفاقية إضافة متميزة بين الفجيرة لتنمية المناطق والفجيرة للموارد الطبيعية، ويجسّد هذا التوقيع تبادل الخبرات في مجال الخدمات المجتمعية والشراكة في الفعاليات والمبادرات على الصعيدين المحلي والدولي.