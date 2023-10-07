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علوم الدار

«علوم الفلك» تحتفي بـ «أسبوع الفضاء»

الفعاليات تستهدف طلبة المدارس والجامعات والجمهور العام (وام)
8 أكتوبر 2023 02:19

الشارقة (وام)

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية والمحاضرات التعليمية احتفاء بـ «الأسبوع العالمي للفضاء 2023» الذي يقام تحت شعار «الفضاء وريادة الأعمال».واستهدفت الفعاليات طلبة المدارس والجامعات والجمهور العام، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في ريادة الأعمال الفضائية، بما في ذلك تطوير الأقمار الصناعية وتشجيع الطلبة على العمل في قطاع الفضاء. ونظم قسم القبة الفلكية والمعارض العلمية عدداً من الأنشطة الثقافية والتجارب العلمية التي تحاكي علوم الفضاء والفلك والكون، والعديد من المسابقات منها مسابقة «العربة المريخية» و«البحث عن الكنز الفضائي المفقود» مع توزيع جوائز قيمة للفائزين. كما نظم مرصد الشارقة البصري بالأكاديمية، فعاليات الرصد الفلكي، حيث تمكن المشاركون من رصد عدد من النجوم والكواكب والأجرام السماوية، كما تم تقديم شرح مفصل حول المجموعات النجمية والأبراج الفلكية وحركات الأجرام السماوية. إلى ذلك شاركت الأكاديمية أيضاً بتقديم 23 ورقة علمية تسلط الضوء على إنجازاتها في قطاع الفضاء والفلك، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دورته الـ 74 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والذي يندرج ضمن الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي.

أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
جامعة الشارقة
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