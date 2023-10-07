«كهرباء الشارقة» تحصل على لقب «مؤسسات مراعية للسن»

الشارقة (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلةً في مركز مويلح لخدمة المشتركين، على لقب «مؤسسات مراعية للسن» للدورة الرابعة 2023، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على اللقب، والتي تتمثل في تشجيع الجهة لكبار السن على العمل التطوعي وحضور الفعاليات التي تنظمها، كالدعوة وتسهيلات الدخول وتوفير مقاعد مخصصة لهم، ومشاركة كبار السن في تقييم جودة الخدمات المقدمة، وتقديم البرامج لرفع قدرات كبار السن، وغيرها من المعايير. وبهذه المناسبة، كرمت دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ضمن فعاليات ملتقى خدمات كبار السن، والذي انعقد بالجامعة القاسمية في حفل نظمته الدائرة بتلك المناسبة.

وأكد حسين العسكر، مدير إدارة خدمة المشتركين، التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على أن تكون من الجهات الرائدة في توفير أفضل الخدمات والبرامج والبنى التحتية التي تحقق السعادة والرفاهية لكبار السن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وبمتابعة مستمرة من سعيد سلطان السويدي رئيس الهيئة، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام الهيئة.

وأعرب عن اعتزاز الهيئة بالحصول على هذا اللقب والذي يضاف لإنجازات الهيئة.