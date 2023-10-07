«الذيد للتمور» ينطلق في إكسبو الذيد

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول في مركز إكسبو الذيد، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الذيد للتمور، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 6 حتى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 عارضاً من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور على مستوى الدولة.

وشهد افتتاح فعاليات المهرجان جمال محمد سلطان بن هويدن الكتبي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، حيث تجول الحضور في أروقة المهرجان، والتقوا عدداً من العارضين واستمعوا منهم إلى شرح عن أنواع وأصناف التمور التي يعرضونها، كما تفقدوا منصات الأسرة المنتجة، واطلعوا على ما يقدمونه من عرض للعديد من الصناعات والمنتجات التراثية والتقليدية. وحظيت فعاليات الحدث في يومه الأول بإقبال كبير من المزارعين وملّاك النخيل من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة للمشاركة في أولى مسابقات ومزايدات المهرجان، وهي مسابقة مزاينة تمر الحسيل، ومزايدة التمور الفاخرة، كما شهدت منصات العرض حضور آلاف الزوار للاطلاع على ما يقدمه المشاركون من عرض لأجود وأفضل أنواع وأصناف التمور. وأشار عبد العزيز محمد شطاف إلى أن غرفة الشارقة تواصل للعام الثالث على التوالي تنظيم هذا الحدث الاقتصادي والثقافي والتراثي الذي نجح سريعاً في حجز مكانة مهمة له بين المهرجانات التي تحتفي بشجرة النخيل على مستوى الدولة، منوهاً إلى أهمية المهرجان في صون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل، وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه الصناعة.