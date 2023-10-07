«انتخابات الوطني».. إقبال يعكس ثراء مسيرة التمكين

أبوظبي (وام)

جسد الإقبال اللافت من الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ثراء مسيرة التمكين السياسي التي تزخر بها دولة الإمارات.

وقدم الناخبون عبر توافدهم إلى المراكز الانتخابية خلال مرحلة التصويت المبكر، وكذلك مع انطلاق اليوم الرئيس للتصويت نموذجاً وطنياً متميزاً عكس ما يحظى به أبناء الإمارات من دعم ورعاية، كما جسد الإيمان بدورهم المهم في ترسيخ دعائم مستقبل مزدهر لوطنهم.

وأكد ناخبون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي واجب وطني ومسؤولية يجب عليهم الاضطلاع بها على الوجه الأكمل من أجل مواصلة مسيرة تقدم وريادة الدولة في المجالات كافة.

وقال راشد محمد، إن المجلس الوطني الاتحادي يشكل إحدى دعائم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل القطاعات، مشيراً إلى أن العرس الانتخابي الذي نشارك فيه اليوم بكل فخر ومسؤولية هو ثمرة مسيرة التمكين التي تزخر بها دولة الإمارات بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأكد محمد عبدالله العامري، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تتسم بالاحترافية الشديدة والمرونة خاصة مع توافر بنية تحتية تكنولوجية متفردة مكنت الناخب من إنجاز عملية التصويت في أقل من خمس دقائق.

وأوضح مبارك الراشدي، من كبار المواطنين، أن مسيرة التمكين السياسي التي انطلقت قبل نحو 17 عاماً في دولة الإمارات أثمرت بالعديد من النجاحات والإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي، ونتطلع إلى أن تكون المشاركة الكبيرة لأبناء الوطن اليوم بمثابة رسالة لكل من ينال شرف الفوز بعضوية المجلس الوطني حيث تنتظره مسؤولية كبيرة في طرح رؤى وتطلعات أبناء الإمارات ودعم مسيرة تقدم وريادة الدولة.

وأشارت سلمى الحوسني، التي حرصت على التوجه إلى لجنة الانتخاب برفقة أبنائها، إلى أن العرس الانتخابي يؤكد على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة على الصعد كافة.

وقالت: إنها حرصت على اصطحاب أبنائها في هذا اليوم من أجل التعرف عن قرب على هذه التجربة الانتخابية الفريدة والتأكيد على المسؤولية التي تنتظرهم في المستقبل لخدمة وطنهم والمشاركة في رحلة نمائه وازدهاره، مشيدة بالإجراءات التنظيمية المتميزة وجهود المتطوعين التي ساهمت في إنهاء عملية التصويت بسهولة ويسر كبيرين.