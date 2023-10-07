«انتخابات الوطني».. سهولة وانسيابية في لجنة العين

إيهاب الرفاعي (العين)

شهدت لجنة العين الانتخابية أمس سهولة ويسر في إجراءات عمليات التصويت التي شارك فيها مختلف فئات المجتمع من الرجال والنساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما حرصت اللجنة الانتخابية على وضع كافة التجهيزات والتسهيلات لسرعة إنجاز عمليات التصويت في سهولة ويسر.

وأكدت عائشة جمعة بداه رئيسة لجنة الانتخاب في العين أن الإقبال كان ملفتا للنظر منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وحتى انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وشهدت اللجان تجاوباً كبيراً من الناخبين الذين كان لتفاعلهم وتجاوبهم الأثر الأكبر في نجاح العملية الانتخابية.

وأشادت بداه بدور المتطوعين بمركز العين الانتخابي الذين كان لهم دور كبير في تقديم الدعم اللازم للناخبين وإنجاز العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة مؤكدة أن المواطن الإماراتي دائماً على قدر المسؤولية وأنه حريص على اختيار من يمثله ومن يمتلك الكفاءة لذلك. واعتبر عدد من المرشحين أن مشاركتهم في العملية الانتخابية واجب وطني يجب على الجميع القيام به والالتزام به نحو المجتمع. ويوضح الناخب محمد الأحبابي أنه سعيد بمشاركته في العملية الانتخابية والإدلاء بصوته لاختيار من يراه أفضل من يمثله في المجلس الوطني، مؤكداً أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، لذا حرص على التواجد في لجنة العين للتصويت.