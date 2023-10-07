«انتخابات الوطني».. إقبال في «اللحظات الأخيرة» بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت لجنة الظفرة إقبالاً لافتاً من الناخبين خلال الفترة المسائية وقبل انتهاء الوقت المحدد للتصويت، وذلك للمشاركة في العملية الانتخابية واختيار أعضاء المجلس الوطني.

وحرص عدد كبير من الناخبين على التواجد في لجنة الظفرة والتصويت داخل اللجنة في ظل إجراءات تنظيمية متميزة اتسمت بالسهولة وسرعة الإنجاز بجانب توفير الخدمات المصاحبة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين وسرعة الوصول الى لجنة الانتخاب. وأوضح ناصر الحمادي رئيس لجنة الظفرة، أن اللجنة شهدت حضوراً واضحاً خلال الفترة الصباحية منذ فتح باب التصويت، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد داخل اللجنة للإدلاء بأصواتهم خاصة الذين صادفتهم مشاكل تقنية في التصويت «عن بُعد» لذلك توجه عدد كبير منهم للجنة التصويت للقيام بعملية التصويت في اليوم الختامي للانتخابات. وأكد الحمادي أن لجنة الظفرة شهدت التزاماً تاماً من جميع الجهات المشاركة في عملية الانتخاب سواء من قبل المرشحين أو من يمثلهم الذين تواجدوا في موقع اللجنة والتزموا بالتواجد داخل الأماكن المخصصة لهم وكذلك الإعلاميين والمراقبين، حيث حرص الجميع على الالتزام بالتعليمات واللوائح مما كان له اكبر الأثر في نجاح عملية الانتخاب.