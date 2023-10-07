ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي

هدى الطنيجي (أبوظبي)

قال سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي: إن النجاح الذي حققته انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 يعد نجاحاً للوطن، ويعكس صور المشاركة الفاعلة من أبناء الإمارات الذين شاركوا للإمارات ورسموا أجمل مشاهد الولاء والانتماء تجاه قيادتهم، جميعهم سطروا ملحمة وطنية، وتحلوا بالمسؤولية، في سبيل تعزيز العملية السياسية، والارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.

وأكد أن ما تحقق من نجاح هو دليل على مدى الوعي والثقافة السياسية الذي يتحلى بها المواطنون والمواطنات، وثقتهم بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه، لخدمة المجتمع وإيصال صوته، والتعبير عن قضاياه.

ورفع القبيسي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، على مواصلة دعمهم لمسيرة التمكين السياسي، وإتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الإيجابية في عملية صنع القرار الوطني، ليكونوا داعمين في بناء استراتيجيات المستقبل والتنمية الشاملة في دولة الإمارات.

كما تقدم بالشكر للجنة الوطنية للانتخابات على ما قامت به من جهود لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

إلى ذلك، أشاد أعضاء الهيئات الانتخابية بمستوى التنظيم الذي شهدته مراكز الاقتراع والذي فاق كافة التوقعات للدورة الانتخابية الجديدة لعام 2023 ، حيث قدمت تجربة استثنائية بكل المقاييس بهدف تسهيل مختلف الإجراءات للناخبين وتسريع وتيرة التصويت بعيداً عن أي تعقيد يذكر.

وقال الناخب حسن الطنيجي: إن مراكز التصويت التي تم تخصيصها لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية شهدت منذ اليوم الأول من بدء فترة التصويت المبكر تنظيماً عالي المستوى تمثل في اختيار المواقع التي تستوعب سعة كبيرة من الناخبين والتي تم الإعلان عنها ووضع طريقة الوصول إليها عبر الموقع الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات، بهدف سرعة وصول الناخبين إليها فضلاً عن اللوحات الإرشادية التي توزعت على مختلف المواقع والطرق لإرشادهم إلى مراكز التصويت.

وذكر أن تلك المراكز بدأت بتخصيص مواقف للناخبين وتجهيزها بفرق تطوعية فضلاً عن الجهات الداعمة للحدث الوطني من مركبات الإسعاف والإطفاء ورجال الشرطة التي تقدم خدمات متعددة بهدف تأمين المواقع وتقديم المساندة عند الحاجة، وهو أمر يؤكد أهمية أن تكون كافة التجارب والمظاهر الوطنية الإماراتية ذات مستوى عالٍ من التنظيم بهدف إنجاحها ولكي تكون مثالاً عالمياً يحتذى به.

وأكد الناخب سعيد الجنيبي، أن مراكز التصويت شهدت مشاركة فرق تطوعية من شباب الإمارات الذين تواجدوا مثل خلية النحل في مختلف المواقع من المراكز الانتخابية ابتداء من استقبال الناخبين عند بوابات مراكز التصويت ونقلهم عبر سيارات مخصصة في ذلك، ومن ثم تسهيل عملية دخولهم إلى المراكز وإرشادهم إلى مواقع التدريب قبل البدء بعملية التصويت من ثم توجيههم إلى البوابات التي يتم خلالها التحقق عبر الأجهزة من بطاقات الهوية، من ثم إلى القاعات حيث تتواجد بها أجهزة التصويت والتي تواجدت بأعداد مناسبة لكي تتناسب مع أعداد المشاركين وتقديم إجراءات وخدمات سهلة، بدعم الفرق التطوعية المساندة.

وذكر أن تلك المراكز قامت بتخصيص مسارات ميسرة يتمكن من خلالها الناخبون الدخول والخروج بكل سهولة ويسر، حيث تواجدت اللوحات الإرشادية التي تحدد مسار العملية فضلاً عن الفرق التطوعية التي تقدم خدمات المساعدة بكل حب وتفانٍ، إلى حين أن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته.

وأكد الناخب عمر الشحي أن دولة الإمارات استثنائية في كافة الفعاليات والأحداث سواء على المستوى المحلي أوالدولي والعالمي تلفت الأنظار وتجذب الانتباه لما تتميز به من تنظيم يفوق التوقعات منها في الدورة الانتخابية السياسية التي يتشارك بها كافة شعب دولة الإمارات من المرشحين والناخبين والمنظمين والمتطوعين بهدف إظهار العرس الوطني بصورة مميزة وتعزيز تجربتها في المرحلة الانتخابية التي تتسارع وتيرة تطورها من دورة إلى أخرى.

وذكر أن التنظيم لم يكن فقط في المراكز الانتخابية، بل تميزت عمليات التصويت “عن بُعد” بالسهولة المطلقة والتي جاءت للتسهيل على شريحة كبيرة من الناخبين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى والمتواجدين خارج الدولة وغيرهم، متقدماً بالشكر الجزيل لكافة القائمين على هذا الحدث الوطني ومتمنياً التوفيق للجميع لما فيه خدمة المواطن والوطن.