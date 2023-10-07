الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي

ناخبون: دورة استثنائية ومشاركة فاعلة في أبوظبي
8 أكتوبر 2023 02:19

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام

قال سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي: إن النجاح الذي حققته انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 يعد نجاحاً للوطن، ويعكس صور المشاركة الفاعلة من أبناء الإمارات الذين شاركوا للإمارات ورسموا أجمل مشاهد الولاء والانتماء تجاه قيادتهم، جميعهم سطروا ملحمة وطنية، وتحلوا بالمسؤولية، في سبيل تعزيز العملية السياسية، والارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات.
وأكد أن ما تحقق من نجاح هو دليل على مدى الوعي والثقافة السياسية الذي يتحلى بها المواطنون والمواطنات، وثقتهم بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه، لخدمة المجتمع وإيصال صوته، والتعبير عن قضاياه.
ورفع القبيسي أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، على مواصلة دعمهم لمسيرة التمكين السياسي، وإتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الإيجابية في عملية صنع القرار الوطني، ليكونوا داعمين في بناء استراتيجيات المستقبل والتنمية الشاملة في دولة الإمارات.
 كما تقدم بالشكر للجنة الوطنية للانتخابات على ما قامت به من جهود لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
إلى ذلك، أشاد أعضاء الهيئات الانتخابية بمستوى التنظيم الذي شهدته مراكز الاقتراع والذي فاق كافة التوقعات للدورة الانتخابية الجديدة لعام 2023 ، حيث قدمت تجربة استثنائية بكل المقاييس بهدف تسهيل مختلف الإجراءات للناخبين وتسريع وتيرة التصويت بعيداً عن أي تعقيد يذكر.
وقال الناخب حسن الطنيجي: إن مراكز التصويت التي تم تخصيصها لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية شهدت منذ اليوم الأول من بدء فترة التصويت المبكر تنظيماً عالي المستوى تمثل في اختيار المواقع التي تستوعب سعة كبيرة من الناخبين والتي تم الإعلان عنها ووضع طريقة الوصول إليها عبر الموقع الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات، بهدف سرعة وصول الناخبين إليها فضلاً عن اللوحات الإرشادية التي توزعت على مختلف المواقع والطرق لإرشادهم إلى مراكز التصويت.
وذكر أن تلك المراكز بدأت بتخصيص مواقف للناخبين وتجهيزها بفرق تطوعية فضلاً عن الجهات الداعمة للحدث الوطني من مركبات الإسعاف والإطفاء ورجال الشرطة التي تقدم خدمات متعددة بهدف تأمين المواقع وتقديم المساندة عند الحاجة، وهو أمر يؤكد أهمية أن تكون كافة التجارب والمظاهر الوطنية الإماراتية ذات مستوى عالٍ من التنظيم بهدف إنجاحها ولكي تكون مثالاً عالمياً يحتذى به.
 وأكد الناخب سعيد الجنيبي، أن مراكز التصويت شهدت مشاركة فرق تطوعية من شباب الإمارات الذين تواجدوا مثل خلية النحل في مختلف المواقع من المراكز الانتخابية ابتداء من استقبال الناخبين عند بوابات مراكز التصويت ونقلهم عبر سيارات مخصصة في ذلك، ومن ثم تسهيل عملية دخولهم إلى المراكز وإرشادهم إلى مواقع التدريب قبل البدء بعملية التصويت من ثم توجيههم إلى البوابات التي يتم خلالها التحقق عبر الأجهزة من بطاقات الهوية، من ثم إلى القاعات حيث تتواجد بها أجهزة التصويت والتي تواجدت بأعداد مناسبة لكي تتناسب مع أعداد المشاركين وتقديم إجراءات وخدمات سهلة، بدعم الفرق التطوعية المساندة.
وذكر أن تلك المراكز قامت بتخصيص مسارات ميسرة يتمكن من خلالها الناخبون الدخول والخروج بكل سهولة ويسر، حيث تواجدت اللوحات الإرشادية التي تحدد مسار العملية فضلاً عن الفرق التطوعية التي تقدم خدمات المساعدة بكل حب وتفانٍ، إلى حين أن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته.
 وأكد الناخب عمر الشحي أن دولة الإمارات استثنائية في كافة الفعاليات والأحداث سواء على المستوى المحلي أوالدولي والعالمي تلفت الأنظار وتجذب الانتباه لما تتميز به من تنظيم يفوق التوقعات منها في الدورة الانتخابية السياسية التي يتشارك بها كافة شعب دولة الإمارات من المرشحين والناخبين والمنظمين والمتطوعين بهدف إظهار العرس الوطني بصورة مميزة وتعزيز تجربتها في المرحلة الانتخابية التي تتسارع وتيرة تطورها من دورة إلى أخرى.
وذكر أن التنظيم لم يكن فقط في المراكز الانتخابية، بل تميزت عمليات التصويت “عن بُعد” بالسهولة المطلقة والتي جاءت للتسهيل على شريحة كبيرة من الناخبين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمرضى والمتواجدين خارج الدولة وغيرهم،  متقدماً بالشكر الجزيل لكافة القائمين على هذا الحدث الوطني ومتمنياً التوفيق للجميع لما فيه خدمة المواطن والوطن.

أبوظبي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سيارات محترقة جراء هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية واسعة لوقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
محمد أبو شهاب في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع التشاوري السنوي المشترك مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام
8 أكتوبر 2023
مجلس النواب هو الممثل الرئيس لتنفيذ سلطة الشعب (إرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونجرس أم القضاء... كيف يُحاسب الرؤساء الأميركيون؟
8 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©