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علوم الدار

«انتخابات الوطني».. إشادة في أم القيوين

نجاح كبير للعملية الانتخابية
8 أكتوبر 2023 02:19

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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ثمَّن عبدالعزيز راشد آل صالح، رئيس مركز الانتخاب بأم القيوين، تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الجديدة 2023، مؤكداً أن التجربة نجحت بكل المقاييس وحققت نتائج عالية، بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني لهذا الحدث البرلماني.
وأكد أن التجربة البرلمانية الإماراتية تتميز بالتوازن والتدريج، وهو نهج أثبتته التجارب السابقة، مؤكداً أن اليوم الأخير من عملية التصويت شهدت حضوراً ملحوظاً من الناخبين والناخبات من كبار المواطنين والنساء. وقال إن انتخابات الدورة الحالية، كانت هجيناً عن طريق التصويت داخل المقار الانتخابية أو «عن بُعد»، داخل وخارج الدولة، ما أدى إلى نجاح العملية الانتخابية بصورة كبيرة، حيث تم تجهيز مركز الانتخاب بقاعة الاتحاد بأحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات للناخبين والناخبات، مهنئاً الفائزين، ومتمنياً لهم دوام التوفيق، وأن يكونوا على قدر ثقة الناخبين بهم.

أم القيوين
اللجنة الوطنية للانتخابات
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الإمارات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
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