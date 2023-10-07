الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آلاف الناخبين يصوِّتون حضورياً في دبي

مواطنون خلال عملية الاقتراع
8 أكتوبر 2023 02:20

آمنة الكتبي (دبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام

استقبلت المراكز الانتخابية في إمارة دبي والبالغ عددها 3 مراكز، منذ الثامنة صباح أمس، آلاف الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم «حضورياً» في يوم الانتخاب الرئيس، الذي يعد آخر أيام التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، واستمرت أبواب مراكز التصويت مفتوحة حتى الثامنة مساء.
وتواصلت عملية التصويت الإلكتروني على مدار الساعة، حتى إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات وفق أنظمة التصويت عن بُعد، والبدء في إجراءات فرز الأصوات وإعلان أسماء المرشحين الـ20 الفائزين بعضوية المجلس.
من بين 298 مرشحاً ومرشحة على مستوى إمارات الدولة، وذلك باستخدام تقنيات التصويت الإلكتروني.
وكانت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أعلنت أن عملية فرز أصوات الناخبين، ستبدأ بمجرد الإعلان عن انتهاء عملية التصويت، على أن يعتمد الفرز على عدد من الضوابط والإجراءات، أبرزها أن تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وأن تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.
يدوي
وبينت أنه في حال استخدام نظام التصويت اليدوي، تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً لفرز صناديق الاقتراع بهدف تحديد عدد من أدلوا بأصواتهم، وتفريغ الأصوات في كشف يسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

الإمارات
اللجنة الوطنية للانتخابات
دبي
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
سيارات محترقة جراء هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية واسعة لوقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
محمد أبو شهاب في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع التشاوري السنوي المشترك مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام
8 أكتوبر 2023
مجلس النواب هو الممثل الرئيس لتنفيذ سلطة الشعب (إرشيفية)
الأخبار العالمية
الكونجرس أم القضاء... كيف يُحاسب الرؤساء الأميركيون؟
8 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©