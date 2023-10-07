آلاف الناخبين يصوِّتون حضورياً في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

استقبلت المراكز الانتخابية في إمارة دبي والبالغ عددها 3 مراكز، منذ الثامنة صباح أمس، آلاف الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم «حضورياً» في يوم الانتخاب الرئيس، الذي يعد آخر أيام التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، واستمرت أبواب مراكز التصويت مفتوحة حتى الثامنة مساء.

وتواصلت عملية التصويت الإلكتروني على مدار الساعة، حتى إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات وفق أنظمة التصويت عن بُعد، والبدء في إجراءات فرز الأصوات وإعلان أسماء المرشحين الـ20 الفائزين بعضوية المجلس.

من بين 298 مرشحاً ومرشحة على مستوى إمارات الدولة، وذلك باستخدام تقنيات التصويت الإلكتروني.

وكانت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أعلنت أن عملية فرز أصوات الناخبين، ستبدأ بمجرد الإعلان عن انتهاء عملية التصويت، على أن يعتمد الفرز على عدد من الضوابط والإجراءات، أبرزها أن تُعتبر قواعد بيانات من أدلوا بأصواتهم أياً كان نظام التصويت المعتمد، المصدر الوحيد لاحتساب عددهم في كل إمارة، وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وأن تتولى لجنة الفرز حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.

يدوي

وبينت أنه في حال استخدام نظام التصويت اليدوي، تُجرى عملية فرز أصوات الناخبين وفقاً لفرز صناديق الاقتراع بهدف تحديد عدد من أدلوا بأصواتهم، وتفريغ الأصوات في كشف يسجل فيه أسماء جميع المرشحين في القائمة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.