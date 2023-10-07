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علوم الدار

«انتخابات الوطني».. إقبال لافت في الشارقة

«انتخابات الوطني».. إقبال لافت في الشارقة
8 أكتوبر 2023 02:20

لمياء الهرمودي (الشارقة) 

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أكد عبد الرحمن الشاعر، رئيس مركز انتخاب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن العملية الانتخابية شهدت في أيامها الأولى حضوراً لافتاً، مشيراً إلى أن اليوم الرئيسي للتصويت حصد إقبالاً واسعاً ومنوعاً من مختلف الفئات في المجتمع.
وقال: «نحن مستبشرون بهذا الإقبال من قبل الناخبين، ونتمنى من الفئات كافة المتاح لها عملية التصويت المبادرة للتصويت للمشاركة في هذا العرس الانتخابي»، مشيراً إلى أن فتح مجال التصويت الإلكتروني عن طريق برنامج «شارك للإمارات»، وفَّر عناء الحضور إلى المراكز على العديد من الفئات، حيث يمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم في أي مكان وفي أي وقت.
وقال رئيس مركز انتخاب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: «مركز انتخاب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج هو الوحيد الذي فتح أبوابه لاستقبال الناخبين في الثلاثة أيام المحددة للتصويت، وهو مجهز بـ 29 جهازاً، من بينها جهازان للبصمة الإلكترونية، وآخر لأصحاب الهمم. كما أن هناك أكثر من 52 متطوعاً ومتطوعة، وهم موزعون في مختلف النقاط بحيث يمكنهم تقديم الخدمة للناخبين وتدريبهم على العملية الانتخابية، والرد على استفساراتهم حول سير عملية التصويت، فضلاً عن أن المركز مجهز لاستقبال كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، من المدخل وحتى الخروج بعد التصويت، إذ إن المتطوعين مهيئون ليقوموا بمساعدتهم في القيام بعملية التصويت من دون أن يواجهوا أي صعوبات في ذلك».

الإمارات
اللجنة الوطنية للانتخابات
الشارقة
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
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