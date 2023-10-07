«الإمارات لحقوق الإنسان»: شفافية ونزاهة وسلاسة

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الأربعاء 4 أكتوبر دورها الرقابي في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023 والذي استمر لغاية أمس يوم الانتخابات الرئيسي.

وقد قامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بأعمال الرقابة بإشراف رئيسة الجمعية الشيخة نجلاء محمد القاسمي من خلال المراقبين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وأعضاءها العاملين كل من أسماء محمد شهداد أحمد، وسميحة محمد خميس وعبدا الله محمد رفيع المنصوري وعلي أحمد علاي الشحي وعلي خلفان محيل منصور البداوي وياسر محمد أحمد حسن ملتزمين بمبدأ الحياد والاستقلالية ومراعاة لكافة القوانين والإجراءات الانتخابية المعمول بها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

قام فريق العمل بالتواجد في المراكز الانتخابية في كافة أنحاء الدولة وعلى مدى أيام التصويت للاطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان الشفافية والنزاهة في إتمام عملية التصويت.

سلاسة

وقد لاحظ فريق المراقبين اتسام العملية التنظيمية للانتخابات بحسن الاستقبال وتوفير المعلومات للناخبين كما قاموا بالمحافظة على النظام لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات يضمن للناخب الحرية وسرية الإدلاء بصوته، كما اتسمت العملية التنظيمية بمستوى عال من السلاسة وتوفير مناخ آمن وسهل ومناسب للجميع للوصول إلى مراكز الاقتراع.

تم توفير كافة الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية لكافة الناخبين ومن جميع الفئات ووفرت الإمكانيات لكبار السن وذوي الهمم من الوصول إلى قاعة الانتخاب وممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم، كما تم توفير النقاط التصويت بما يتناسب مع الأعداد المتوقعة وتقديم الشروح الكافية للناخبين للتمكن من إتمام العملية الانتخابية بسرية تامة.

نزاهة

استمرت العملية الرقابية التي قامت بها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على الانتخابات إلى نهاية عملية الفرز الالكتروني وإعلان النتائج، وانتهاء فترة الطعون، وذلك لضمان نزاهة واستقلال وحيادية الانتخابات وضمان إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والناخبين. وخلصت الجمعية في تقريرها النهائي على توافق سير العملية الانتخابية لعام 2023 مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات. وقامت الجمعية بعد الانتهاء من عملية الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للحاصلين على المقاعد البرلمانية، بإصدار تقرير شامل لكافة أعمال الرقابة التي قامت بها تناولت فيه الإيجابيات والمقترحات من قبل الفريق الرقابي بما يدعم تطوير وتعزيز العملية الانتخابية لشعب دولة الإمارات.