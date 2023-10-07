الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات لحقوق الإنسان»: شفافية ونزاهة وسلاسة

«الإمارات لحقوق الإنسان»: شفافية ونزاهة وسلاسة
8 أكتوبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام

بدأت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الأربعاء 4 أكتوبر دورها الرقابي في أول أيام التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023 والذي استمر لغاية أمس يوم الانتخابات الرئيسي.
وقد قامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بأعمال الرقابة بإشراف رئيسة الجمعية الشيخة نجلاء محمد القاسمي من خلال المراقبين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وأعضاءها العاملين كل من أسماء محمد شهداد أحمد، وسميحة محمد خميس وعبدا الله محمد رفيع المنصوري وعلي أحمد علاي الشحي وعلي خلفان محيل منصور البداوي وياسر محمد أحمد حسن ملتزمين بمبدأ الحياد والاستقلالية ومراعاة لكافة القوانين والإجراءات الانتخابية المعمول بها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
قام فريق العمل بالتواجد في المراكز الانتخابية في كافة أنحاء الدولة وعلى مدى أيام التصويت للاطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان الشفافية والنزاهة في إتمام عملية التصويت.
سلاسة
وقد لاحظ فريق المراقبين اتسام العملية التنظيمية للانتخابات بحسن الاستقبال وتوفير المعلومات للناخبين كما قاموا بالمحافظة على النظام لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات يضمن للناخب الحرية وسرية الإدلاء بصوته، كما اتسمت العملية التنظيمية بمستوى عال من السلاسة وتوفير مناخ آمن وسهل ومناسب للجميع للوصول إلى مراكز الاقتراع.
تم توفير كافة الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية لكافة الناخبين ومن جميع الفئات ووفرت الإمكانيات لكبار السن وذوي الهمم من الوصول إلى قاعة الانتخاب وممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم، كما تم توفير النقاط التصويت بما يتناسب مع الأعداد المتوقعة وتقديم الشروح الكافية للناخبين للتمكن من إتمام العملية الانتخابية بسرية تامة.
نزاهة
استمرت العملية الرقابية التي قامت بها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على الانتخابات إلى نهاية عملية الفرز الالكتروني وإعلان النتائج، وانتهاء فترة الطعون، وذلك لضمان نزاهة واستقلال وحيادية الانتخابات وضمان إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين والناخبين. وخلصت الجمعية في تقريرها النهائي على توافق سير العملية الانتخابية لعام 2023 مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات. وقامت الجمعية بعد الانتهاء من عملية الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للحاصلين على المقاعد البرلمانية، بإصدار تقرير شامل لكافة أعمال الرقابة التي قامت بها تناولت فيه الإيجابيات والمقترحات من قبل الفريق الرقابي بما يدعم تطوير وتعزيز العملية الانتخابية لشعب دولة الإمارات.

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية للانتخابات
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
اليوم 21:33
سيارات محترقة جراء هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية واسعة لوقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
محمد أبو شهاب في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع التشاوري السنوي المشترك مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام
8 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©